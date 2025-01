Les Astres brilleront toujours : une lumière dans l’obscurité des âmes

Céleste et Côme, deux adolescents à la dérive, se rencontrent sur le fil fragile de leur existence. Céleste, rongée par une haine d’elle-même qu’elle cache derrière des mots acérés, incarne l’inquiétude et le besoin viscéral d’exister au-delà du vide. Côme, quant à lui, lutte pour protéger les siens tout en portant le poids de blessures invisibles infligées par un père tyrannique.

Leurs monologues intérieurs, empreints de douleur et de sincérité, alternent entre désespoir et une lueur d’espoir fragile. À mesure que leurs destins se frôlent, une complicité naît, esquissant une possible reconstruction.

Ce qui frappe immédiatement dans ce roman, c’est la qualité littéraire de l’écriture. Pauline Bilisari manie la langue avec une délicatesse qui magnifie les émotions les plus crues. Les mots, tantôt tranchants, tantôt apaisants, deviennent les véritables protagonistes de l’histoire.

EXTRAIT — Les Astres brilleront toujours, de Pauline Bilisari

Chaque phrase semble pesée, chaque silence calculé pour faire vibrer le lecteur. Cette maîtrise du style rend la lecture immersive et profondément émouvante, à la manière d’une musique dont chaque note touche au cœur. Le tout dans une prose en vers libre qui apaise, envoûte, emporte.

Au-delà de leurs luttes individuelles, Céleste et Côme trouvent dans l’art une échappatoire salutaire. La musique, en particulier, occupe une place centrale, métaphore de l’espoir et du chaos intérieur.

« Tu as le droit de briller aussi fort que toutes ces étoiles,

le droit de prendre la place qui te revient,

et de sortir de ta nuit noire. »

Le piano de Côme résonne comme une tentative de hurler sans mots, tandis que les compositions de Ludovico Einaudi, écoutées par Céleste, deviennent une bande-son intime qui accompagne ses pensées. L’art, dans ce roman, n’est pas seulement une fuite, mais une voie vers une possible résilience.

En ouverture du roman, Pauline Bilisari adresse un avertissement aux lecteurs, les invitant à aborder ces pages avec conscience et bienveillance envers soi-même. Cet encadré, loin d’être un simple préambule, agit comme un manifeste : reconnaître les souffrances invisibles, les prendre au sérieux et surtout rappeler que demander de l’aide est un acte de courage, jamais une faiblesse.

Les astres brilleront toujours est bien plus qu’un roman : c’est une ode à la résilience, une main tendue à ceux qui se battent dans l’ombre et un outil de sensibilisation nécessaire à l’heure où les souffrances psychologiques restent trop souvent tue. Ce livre ne prétend pas offrir de solutions toutes faites, mais il éclaire, avec une douceur infinie, le chemin d’une possible réconciliation avec soi-même.

Par Cécile Mazin

Contact : cecilem@actualitte.com