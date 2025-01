La liberté, à vivre et à raconter, dans La Grande libraire

Depuis son tout premier roman, Dans le jardin de l’ogre (Gallimard/folio), Leïla Slimani, lauréate du Prix Goncourt en 2016, raconte les vies d’hommes et de femmes épris de liberté. Avec J’emporterai le feu (Gallimard), elle clôt en majesté sa trilogie du Pays des autres, saga familiale initiée il y a cinq ans et vendue à plus d’un million d’exemplaires.

Dans cet ultime tome, elle ressuscite le Maroc des années 1980-1990. Un pays dominé par les inégalités, la pauvreté, le conservatisme et la censure, au sein duquel deux jeunes femmes tentent de se faire une place. L’exil sera leur salut, mais aussi leur croix. Quel est le prix de la liberté ?

La liberté qui explose sous la plume acérée de Jean-Christophe Grangé. Dans Sans Soleil (Albin Michel), diptyque crépusculaire sur fond d’épidémie de SIDA, le prince du thriller et auteur des Rivières Pourpres (Albin Michel/Livre de poche), nous propose une immersion dans le Paris Gay des années 1980. Au programme, rythmes endiablés, corps transis de danse et de désir, meurtres en série, voyage en Afrique et à Haïti… Pour une enquête vibrante sur les traces du mal.

Gérard Mordillat, écrivain-cinéaste, fait lui aussi le pari de la saga puisqu’il renoue avec les personnages et le décor de son roman Les vivants et des morts (Calmann-Lévy). S’il racontait alors les combats désespérés d’ouvriers dans une région frappée par la désindustrialisation, il se pourrait bien que vingt plus tard, les humiliés d’hier tiennent enfin leur revanche… Dans ce grand livre, une déclaration d’amour au monde ouvrier ainsi qu’une invitation à renouer avec la puissance émancipatrice du collectif : et si l’union était la solution ?

C’est aussi sur le monde ouvrier que se penche Philippe Manevy dans La colline qui travaille (Le Bruit du monde) ! Avec ce deuxième roman, ce Normalien, né à Clermont-Ferrand et Québécois d’adoption, signe une brillante fresque familiale qui s’étend sur quatre générations et s’enracine sur les pentes fourmillantes de La Croix Rousse à Lyon, épicentre des luttes syndicales et sociales. C’est une traversée du XXe siècle, entre espoirs et désillusions, mais aussi la célébration nostalgique d’un monde qui croyait aux lendemains qui chantent.

Enfin, notre premier roman de la semaine s’intitule Je me regarderai dans les yeux (Bayard). On le doit à la jeune essayiste et poétesse Rim Battal, qui décortique avec minutie, passion et humour, les mécanismes du patriarcat tel qu’il se manifeste et se perpétue au sein de la société marocaine. En partant de l’exemple d’une jeune fille de 17 ans qui se voit exiger par sa mère un certificat de virginité, elle nous montre à quel point l’intime est politique, mais aussi comment la liberté et la lumière finissent toujours par se frayer un chemin.

Nous vous proposerons également une échappée belle au pied du Massif de Chambeyron ! C’est là que Camille Collas a ouvert un lieu étonnant : L’Encabanée. Une librairie-café et chambres d’hôtes, nichée dans le plus haut village des Alpes-de-Haute-Provence, à Saint-Paul-sur-Ubaye.

Enfin, notre bien-aimée Véronique Ovaldé (Prix Roman France Télévision en 2009 pour Ce que je sais de Vera Candida (éditions de L’Olivier), fera découvrir aux élèves d’une classe de 3e du Collège Henri Barbusse à Alfortville (94) le nouveau livre évènement du romancier japonais Haruki Murakami, La cité aux murs incertains (Belfond).

