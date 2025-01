À propos de Cet étrange dérangement

Je crois me confronter à un enjeu important, je tiens à partager mes petites convictions pour qu’elles rencontrent les convictions de tout le monde. J’espère une adhésion de pensée. Raté d’avance, le roman avec sa petite idée toute seule.

Ou bien, il s’agit d’une expérience vécue, forte, qui devrait parler à tous, qu’on croit exemplaire, qui doit émouvoir, faire réfléchir. Le démonstratif repointe vite son nez, dur d’y échapper. Derrière Cet étrange dérangement ne se profilent aucune idée de roman ni grande expérience unique, seulement des images flottantes qui traversent des strates de l’existence.

Une conjonction singulière

La première image est celle de deux tantes célibataires de ma famille, importantes pour moi, généreuses, qui ont passé leur vie ensemble dans une solitude croissante, au point de développer ce que j’identifiais comme une sorte de folie à deux, avec des idées fixes partagées. Si on leur en montrait les limites ou les dangers, elles les reconnaissaient humblement, mais dès qu’elles se retrouvaient seules, elles reconstruisaient leur schéma initial encore plus solidement, pour ne pas être prises de cours la fois suivante.

Cette image de mes tantes s’est associée à deux sœurs célèbres et criminelles de ma ville natale, les sœurs Papin, exemple d’une autre folie à deux, menant au meurtre de leurs patronnes. Rien de criminel chez les sœurs de ma famille, mais une conjonction singulière prenait place.

Sans rapport apparent, j’ai gardé en moi une autre image ancienne, celle d’une jeune femme nue sur un toit de la rue Soufflot, à Paris, que des pompiers avaient le plus grand mal à secourir : elle criait, refusait leur aide. J’ai fait le badaud, les motivations énigmatiques de cette personnalité m’intriguaient, j’ai passé mon chemin.

Plus récemment, juste après les périodes de confinement, enfermement collectif majeur qui a affecté la santé mentale de pas mal d’entre nous, à ce qu’on dit, je suis tombé, au cours d’une promenade, sur une grande maison délabrée, au toit dégarni ou mal protégé par des bâches, sur une petite plage normande. Je l’ai photographiée, par goût du déglingué associé à la beauté du paysage. Mal m’en a pris : un brutal en est sorti, se déclarant l’occupant de cette ruine, m’interdisant de voler son image, me menaçant d’une raclée si je ne la supprimais pas sur-le-champ, me soupçonnant d’être au service de la mairie qui faisait tout pour l’expulser. Je n’ai dû mon salut qu’à une soumission jouée pour l’amadouer.

Ces quelques images auraient pu rester des images inertes en moi, avec bien d’autres. Il a dû arriver qu’elles se rapprochent, sous l’effet méditatif probable d’un de ces confinements qui ont mis leur marque durable sur notre temps et nos corps. Leur frottement les a sorties de leur inertie, a provoqué une réaction en chaîne.

Le point commun de tant d’images dispersées dans l’espace et le temps, ce qui les rattache, paradoxalement, c’est qu’elles révèlent des individus en train de se disjoindre, de se désajuster des autres, du monde qui les entoure, d’eux-mêmes aussi, des êtres en dérangement, volontaire ou forcé, on ne sait pas.

Moi qui avais été le témoin plus ou moins distant et critique de ces disjonctions (la fille sur son toit, je l’ai plainte cinq minutes ; mes tantes bien-aimées, je les ai entourées en vain de conseils raisonnables et rassurants ; l’excité de la plage, je l’ai retourné et calmé, avant de lui voler discrètement une dernière photo), je m’en suis progressivement senti partie prenante. Elles soulignaient peut-être mon propre désajustement en cours.

Ces images flottantes d’un désaccordement que je sens autour et à l’intérieur de moi, je les ai sauvées pour qu’elles fassent roman avec moi.

La femme nue descendue de force de son toit engage une relation dangereuse avec son premier témoin. Le couple qu’ils essaient de former, comme deux sœurs en dérangement, fait tout pour se retirer d’un monde familial, social et banal qu’il n’accepte plus, est conduit, pour survivre, aussi déjanté que des sœurs Papin, à certaines actions criminelles, après s’être isolé dans une bâtisse grandiose en ruine sur la côte normande.

Pas d’autre idée, seulement un agencement d’images désagencées. Le reste suit, tout seul, n’a rien à démontrer, se contente de montrer. Ce n’est pas tous les romans, c’est Cet étrange dérangement.

François Vallejo

À LIRE - "Et en plus, il y a du fantastique !"

Depuis Vacarme dans la salle de bal (1998), François Vallejo a signé une dizaine de récits, mêlant détours historiques et introspections contemporaines, de Madame Angeloso à Métamorphoses en 2012.

En 2014, Fleur et sang croise deux époques, tandis qu'Un dangereux plaisir (2016) évoque une gourmandise dévorante. Avec Hôtel Waldheim (2018), il revisite son adolescence après la réception d’une mystérieuse carte postale. Pour lui, le plaisir du voyage l’emporte toujours sur l’arrivée à destination.

Cet étrange dérangement est paru le 15 janvier 2025, en voici un extrait.

Crédits photo : Viviane Hamy

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com