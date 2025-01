Les Astres brilleront toujours : une constellation d'émotions

C’est la dernière année de lycée pour Céleste, mais asphyxiée par l’angoisse, il lui est impossible de penser à son avenir. Côme est aussitôt intrigué par l’intensité de cette fille, seulement Céleste repousse sans ménagement tous les gens qui l’approchent de trop près.

Ce qu’elle ignore, c’est que le garçon est lui aussi blessé, marqué par la vie et les autres. Chacun dissimule sa douleur à sa façon : elle est impulsive et explosive, il est doux et empathique.

Tous deux sont en train de se perdre… À moins qu’ils n’acceptent de se confier, de s’écouter et, peut-être, de s’aimer ? Un roman à deux voix écrit en vers libres — un tour de force littéraire et poétique où l’émotion est sans cesse à fleur de ligne.

Les éditions Slalom nous en proposent les premières pages :

Originaire de Toulon, Pauline Bilisari vit aujourd'hui à Rennes où elle travaille en tant qu'éditrice free-lance. Née en 2000, elle a seulement 19 ans lorsqu'elle auto-édite son premier roman, Perfect, et, quelques mois plus tard, son premier recueil de poésie, Ça ira.

Elle est ensuite repérée par les éditions Frison-Roche Belles-lettres, qui publient son deuxième recueil, Et demain, le soleil reviendra, en 2021. En 2023 et 2024 paraissent Ma maison en fleurs et Danser sous la pluie chez Robert Laffont (poésie) et en 2025 son premier roman en vers, Les Astres brilleront toujours, chez Slalom.

Par Lefoulon Inès

Contact : il@actualitte.com