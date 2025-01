Alice au Pays des Merveilles : une nouvelle adaptation japonaise

Le film d'animation, intitulé Alice au pays des merveilles - Plongée au pays des merveilles, sortira le 29 août prochain, au moins dans son pays d'origine. Il est réalisé par Toshiya Shinohara, et scénarisé par Yuko Kakihara, pour le studio de films et séries d'animation P.A.Works.

Dans cette version, le personnage principal est une jeune fille moderne nommée Rise. Un jour, alors qu'elle se perd au Pays des Merveilles, sa rencontre avec Alice marque le début d'une nouvelle aventure... Cette dernière est doublée par la jeune actrice et mannequin américano-japonaise, Maika Pugh, tandis que Rise est doublée par l'actrice Nanoka Hara, qui a notamment fait la voix du personnage principal du long-métrage d'animation, Suzume.

Alice et le cinéma

Depuis les premiers pas du cinéma, le roman de Lewis Carroll a inspiré de nombreux longs métrages. Après un premier film britannique muet en 1903, réalisé par Cecil Hepworth, dès 1915, W.W. Young propose sa version américaine, suivie en 1933 par un Alice au Pays des Merveilles réalisé par Norman Z. McLeod. Le film musical britannique de William Sterling en 1972 est plus audacieux, à l'image de sa décennie, avant que voie le jour en 1976, Alice in Wonderland: A Musical Porno, une production musicale pornographique...

Tim Burton signe une relecture célèbre en 2010 avec son Alice au pays des merveilles, avant que James Bobin en réalise la suite en 2016, sous le titre Alice de l’autre côté du miroir.

Outre les versions en prises de vues réelles, plusieurs adaptations animées ont vu le jour. En 1949, Dallas Bower réalise une version franco-britannique d’Alice au Pays des Merveilles, suivie de près par la célèbre adaptation des studios Walt Disney en 1951, dirigée par Clyde Geronimi, Wilfred Jackson et Hamilton Luske, devenu l’une des références du genre avec le temps.

Dans une veine plus expérimentale, le réalisateur tchèque Jan Švankmajer propose en 1988 Alice, un film qui mélange animation et prise de vues réelles, avec un style surréaliste et audacieux. Enfin, en 1995, les réalisateurs japonais Toshiyuki Hiruma et Takashi Masunaga livrent leur propre interprétation avec un film d’animation produit par les Américains de Cayre Brothers.

Plus généralement, l’univers d’Alice au Pays des Merveilles a influencé de nombreux films, parfois de manière subtile. Donnie Darko met en scène un lapin guidant le héros à travers ses rêves, tandis que Matrix reprend le tatouage du Lapin blanc et la chute dans le terrier pour symboliser le passage à un nouveau monde. Guillermo Del Toro fait référence à Alice dans Le Labyrinthe de Pan, avec la robe d’Ofélia inspirée de celle de l’héroïne de Carroll.

Dans Resident Evil, Alice, personnage inédit des films, traverse un miroir pour accéder à un laboratoire souterrain dirigé par la Reine rouge, écho à la Reine de cœur. Zack Snyder décrit son film Sucker Punch comme Alice au Pays des Merveilles avec des mitrailleuses, et un biopic sur Lewis Carroll, réalisé par Brian Hugh Warner (Marilyn Manson), est en préparation. Enfin, le film québécois L'Odyssée d'Alice Tremblay s’inspire également de ce conte intemporel.

Radio, télévision, bande dessinée, galerie d'art, jeu vidéo, opéra... Alice a été partout, étendant l’univers fascinant de Lewis Carroll à travers le temps et les supports artistiques.

Imagination et logique

Alice au Pays des Merveilles, publié en 1865 sous le titre complet Les Aventures d'Alice au pays des merveilles, est un roman fantastique écrit par Lewis Carroll. Cette œuvre, qui raconte les péripéties d'une jeune fille tombée dans un terrier de lapin pour explorer un monde absurde et merveilleux, est devenue un classique de la littérature pour enfants.

Avec ses personnages inoubliables – le Chapelier fou, la Reine de cœur, le Chat du Cheshire – et ses dialogues surréalistes, le roman transcende les âges et fascine autant les enfants que les adultes. Il est souvent interprété comme une critique sociale et un jeu intellectuel mêlant logique et imagination.

De son vrai nom Charles Lutwidge Dodgson, Lewis Carroll était un mathématicien, logicien et photographe britannique né en 1832. Enseignant à l'Université d'Oxford, il a écrit Alice au Pays des Merveilles pour amuser Alice Liddell, la fille d’un collègue, lors d’une promenade en bateau.

Son talent unique pour jouer avec les mots, les paradoxes et l'absurde a donné naissance à un univers littéraire unique, qui continue d'inspirer des œuvres à travers le monde. Au-delà d’Alice, Lewis Carroll est notamment connu pour De l’autre côté du miroir, qui prolonge les aventures de la jeune fille.

Crédits photo : P.A.Works / Les Aventures d'Alice au pays des merveilles, illustration d'Arthur Rackham, 1907.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com