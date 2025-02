Las Vegas : un livre qui dévoile la ville qui se cache derrière les casinos

Difficile aujourd’hui de se faire une image à peu près objective de la ville de Las Vegas tant de livres et de films ont retracé l’épopée de cette cité de tous les excès. Le nom de cette ville rappelle immédiatement au lecteur l’œuvre Las Vegas Parano, signée par Hunter S. Thompson et publiée avec un grand succès en 1972. L’ouvrage est paru initialement sous le titre Fear and Loathing in Las Vegas : a Savage Journey to the Heart of the American Dream, littéralement « Peur et dégoût à Las Vegas : un voyage sauvage au coeur du Rêve Américain »).

C’est ensuite l’adaptation qui a été faite par Terry Gilliam en 1998 qui a définitivement ancré ce nouveau mythe autour de la célèbre ville américaine. On suit le voyage surréaliste d’un journaliste et de son avocat au sein de Las Vegas, avec un usage des drogues peu raisonnable… Si, au départ, le film peine à rencontrer son public, progressivement, c’est pourtant une œuvre qui est devenue presque mythique. Et l’on se souvient tous de scènes marquantes avec Johnny Depp et Benicio del Toro.

La géographie véritable de Las Vegas

Mais, pour découvrir le véritable visage de Las Vegas, rien de tel que d’ouvrir le livre Las Vegas dans l'ombre des casinos publié en 2017 aux Presses Universitaires de Rennes (272 pages, 24 €) et signé par Pascale Nédelec. Cet ouvrage propose une analyse croisée des géographies sociale et culturelle de Las Vegas, dépassant les stéréotypes touristiques pour explorer les réalités urbaines de la ville. Il examine les imaginaires qui façonnent les représentations communes de Las Vegas, influençant ainsi les discours, souvent biaisés, dans les sphères académique et médiatique. On retrouve souvent dans l'univers du casino en ligne des univers immersifs qui s'inpirent très fortement de la vision que l'on a tous de Las Vegas. À travers une déconstruction minutieuse de ces perceptions, l’étude révèle une complexité insoupçonnée, remettant en question les idées reçues et offrant une vision plus équilibrée de l’urbanité et de la citadinité propre à Las Vegas.

L’analyse souligne une tension centrale entre le caractère ordinaire de la ville et son exceptionnalité liée à l’économie des jeux d’argent et au tourisme. En combinant données statistiques et témoignages d’habitants, l’ouvrage met en évidence une "citadinité de la défiance", marquée par des relations de voisinage limitées et un faible sentiment communautaire. En déconstruisant l’image monolithique de Las Vegas, il ouvre une réflexion sur sa légitimité en tant que modèle urbain et enrichit le débat sur la géographie des métropoles américaines. Ce regard novateur permet de mieux comprendre les enjeux et les paradoxes d’une ville unique en son genre.

Une histoire récente mais marquante

Las Vegas, située dans l’État du Nevada, est une ville au passé relativement récent mais riche en rebondissements. Fondée en 1905, elle doit son nom, signifiant "les prairies" en espagnol, aux zones verdoyantes que les premiers explorateurs ont découvertes au milieu du désert Mojave. Initialement, Las Vegas était une petite bourgade ferroviaire. Ce n'est qu’en 1931, avec la légalisation des jeux d’argent au Nevada et le début de la construction du barrage Hoover, que la ville a connu un essor spectaculaire, attirant ouvriers et aventuriers.

Dans les années 1940 et 1950, Las Vegas a entamé sa transformation en capitale mondiale du divertissement, grâce à l’installation des premiers casinos-hôtels sur le célèbre Strip. Des investisseurs, souvent liés à des figures de la pègre comme Bugsy Siegel, ont contribué à développer ces complexes luxueux où les jeux de hasard, les spectacles et la vie nocturne attiraient des visiteurs du monde entier. Aujourd'hui, le Strip, une portion emblématique de Las Vegas Boulevard, concentre les plus grands complexes hôteliers et casinos, tels que le Bellagio, le Caesars Palace ou encore le Venetian.

Une architecture audacieuse et spectaculaire

Las Vegas se distingue par son architecture flamboyante et unique, avec des hôtels-casinos inspirés de thèmes variés. On y trouve des répliques miniatures de monuments célèbres, comme la Tour Eiffel (Paris Las Vegas), les canaux de Venise (The Venetian), ou les pyramides d’Égypte (Luxor). Ces constructions extravagantes incarnent l’esprit de démesure qui caractérise la ville, où chaque établissement rivalise d’imagination pour attirer les touristes. Les jeux de lumières, les fontaines dansantes et les spectacles permanents ajoutent à l’atmosphère féerique.

Au-delà des casinos, Las Vegas est également réputée pour ses spectacles grandioses. Les plus grandes stars internationales, comme Elvis Presley, Céline Dion ou Lady Gaga, s’y produisent régulièrement dans des résidences à succès. La ville accueille également des productions du Cirque du Soleil, des concerts, des comédies musicales et des événements sportifs de premier plan. Ce mélange de divertissements en fait une destination incontournable pour les amateurs de sensations fortes et de culture populaire.

Entre défis environnementaux et destination touristique incontournable

Malgré son succès, Las Vegas fait face à des défis majeurs, notamment en matière de gestion des ressources. Située dans un désert aride, elle dépend fortement du fleuve Colorado pour son approvisionnement en eau, ce qui pose problème dans un contexte de sécheresse croissante. En parallèle, la ville continue de s’étendre avec la construction de nouveaux quartiers résidentiels et complexes touristiques. Des initiatives visant à réduire son empreinte écologique, telles que l’utilisation de panneaux solaires ou des pratiques de recyclage avancées, commencent à émerger.

Aujourd’hui, Las Vegas attire plus de 40 millions de visiteurs par an, venus profiter de ses attractions, de ses restaurants gastronomiques, de ses boutiques de luxe et de sa vie nocturne unique. Bien que souvent associée aux jeux d’argent et à l’exubérance, la ville cherche également à diversifier son économie avec des conventions, des foires commerciales et des technologies émergentes. Ce mélange de démesure, de créativité et de défis fait de Las Vegas une ville fascinante et unique dans le paysage américain et mondial.

