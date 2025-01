À Tours, de premières rencontres avec Marguerite Duras

« Son écriture essentielle a transformé la structure du roman et inspiré nombre d’auteurs et autrices contemporaines. Son influence se retrouve également dans le 7e art ; elle a réalisé 19 films et plusieurs de ses ouvrages ont été adaptés au grand écran par différentes générations de cinéastes, tels que René Clément ou Emmanuel Finkiel », rappelle Joël Hafkin, organisateur de l’événement et directeur de la librairie La Boîte à livres, un des lieux qui abriteront ces Rencontres.

L’association Écrits et Dialogues propose d’explorer et d’interroger l’héritage artistique de Marguerite Duras, à travers des rendez-vous grand public qui ont commencé dès ce mois de janvier 2025. Ainsi, la Nuit de la Lecture de la Bibliothèque municipale de Tours comprendra notamment une lecture à voix haute du roman Un barrage contre le Pacifique, assurée par Karine Romer.

Une exposition, accessible depuis le 7 janvier dernier au sein de l'établissement de lecture publique, présente quant à elle les lieux de vie de l’autrice, photographiés par Catherine Faux, à l’occasion de la sortie de son ouvrage Chez Marguerite Duras (Ateliers Henry Dougier).

Plusieurs tables rondes déclineront les thèmes majeurs de son œuvre que sont l’amour, la solitude et l’écriture. Joëlle Pagès-Lindon, qui a collaboré à l’édition des tomes III et IV des Œuvres complètes de Marguerite Duras dans la Bibliothèque de la Pléiade et publié des entretiens inédits, animera l’une d’entre elles.

Hélène Maurel, essayiste et professeure de littérature française, détaillera pour sa part les liens qui unissent la famille Duras et la Touraine. En 1951, au retour d’Indochine où Marguerite a grandi, sa mère achète une demeure à Onzain (Loir-et-Cher) et y organise une pension de famille. Son frère, Pierre, vit à Nazelles-Négron. Dans ses ouvrages, elle fait référence à plusieurs reprises à des lieux qui existent encore aujourd’hui. En 1959, à la Bibliothèque municipale de Tours, Marguerite Duras reviendra en tant que jurée du Festival du court-métrage...

Des projections aux cinémas Studio (India Song, Hiroshima mon amour, Une aussi longue absence, Les enfants) ponctueront la semaine, ainsi que des lectures dans différents lieux de la ville.

Le programme complet est accessible à cette adresse.

Photographie : portrait de Marguerite Duras dans une exposition à l'Abbaye d'Ardennes, Normandie (Jayme Rose, CC BY-NC-ND 2.0)

