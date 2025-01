Une vie de saint : un anti-héros entre Raspoutine et Mishima

De la fin des années 1970 à aujourd’hui, Une vie de saint retrace l’existence de cet anti-héros fascinant, inspiré à la fois de Raspoutine et de Mishima. Ses aventures spectaculaires, violentes et romanesques, dévoilent l’histoire secrète de la RIM, un minuscule État coincé entre la Russie et l’Ukraine. Chute de dictature, révolutions multiples, corruption oligarchique, rituels démoniaques, sorcières aux pouvoirs surnaturels, cinéaste sanguinaire, amours impossibles…

Ce roman-fleuve mêle les genres avec brio. Uchronie, polar, roman historique, fiction ésotérique ou lovecraftienne, il séduira des lecteurs aux goûts variés. Les amateurs de poésie y trouveront aussi leur compte, car Christophe Siébert transforme, avec une écriture saisissante, ce chaos en une œuvre profondément humaine.

« Avant, son existence prenait la forme d’un chemin paisible serpentant à travers une campagne dépourvue de danger, le conduisant sans hâte depuis la maison où il était né jusqu’à sa dernière demeure, l’une guère différente de l’autre. Désormais une tornade a ravagé le décor, un torrent de boue a emporté le chemin, des animaux faméliques et féroces parcourent l’obscurité en quête d’une proie. »

Les éditions Au diable vauvert nous en offrent les premières pages en avant-première :

Né en 1974, poète, écrivain et performeur, Christophe Siébert vit à Clermont-Ferrand, et a publié une vingtaine de livres. Son œuvre s’attache à décrire la souffrance contemporaine, et transporte le lecteur, d’une écriture tranchante et poétique, dans les zones invisibles et dérangeantes de la transgression. Avec Métaphysique de la viande, son premier livre au Diable vauvert, il remporte le prix Sade 2019.

Depuis Images de la fin du monde et Feminicid (finalistes du Grand Prix de l’Imaginaire 2021 et 2022), il situe ses romans dans la mégapole post-soviétique fictive de Mertvecgorod, miroir exacerbé de toutes les décompositions politiques présentes.

Par Clotilde Martin

