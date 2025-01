Freida McFadden ne faiblit pas face à la rentrée littéraire d'hiver

Parmi les auteurs qui réussissent à se maintenir dans ce classement en pleine mutation, on retrouve Anna Stuart et, encore une fois, Freida McFadden. Elles se classent respectivement en 4ᵉ et 8ᵉ positions, avec 12.727 exemplaires pour La sage-femme d’Auswitchz (traduction de Maryline Beury) et 7384 pour La femme de ménage voit tout, (traduction de Karine Forestier).

Enfin, un peu de renouveau !

Après une longue période de stabilité dans les meilleures ventes durant les fêtes de fin d'année, 2025 démarre avec du neuf ! À la 5ᵉ place, le fidèle Tintin fait une entrée remarquée avec Les Aventures de Tintin - Le lotus bleu de Hergé, qui séduit déjà 10.996 lecteurs. Une belle performance pour le duo.

Dans le genre thriller psychologique, Ken Follett s'impose en force. Son nouveau roman s’est écoulé à 8985 exemplaires, et gagne la 6e place avec Les armes de la lumière (traducteurs ; Odile Demange, Valentine Leÿs, Christel Gaillard-Paris, Renaud Morin). Autre succès notable : le très attendu Haruki Murakami, avec La Cité aux murs incertains (traduit par Hélène Morita) qui se hisse à la 7ᵉ place grâce à 8043 exemplaires vendus.

Non loin derrière, Lisa Gardner et son L’Été d’avant (traduction de Cécile Deniard) prennent la 9ᵉ position, totalisant 7314 livres vendus. Enfin, pour clôturer ce classement, Michel Bussi s’invite avec Mon cœur a déménagé, qui conquiert 6368 lecteurs dès son lancement.

Le Top/Flop de la semaine

En forte progression, Ta promesse de Camille Laurens gagne 107 places grâce à son exploration percutante du narcissisme contemporain. À l’inverse, My Hero Academia, the end of an era, and... Tome 40 de Kohei Horikoshi (Traduction David Le Quéré) chute lourdement, dégringolant de 95 places, marquant une fin d'ère difficile pour cette série culte.

La rentrée littéraire d'hiver voit 55 nouveaux titres arriver sur le marché, dont deux se hissent dans le top 10 et quatre dans le top 20. Cependant, les ventes globales continuent de reculer : 4,9 millions d’exemplaires vendus cette semaine, contre 5,4 millions la semaine précédente, soit une baisse de 9 %. Le chiffre d’affaires suit la même tendance, passant de 69,9 millions à 63,2 millions € (-10 %). Une décroissance moins brutale que la chute de 38 % enregistrée la semaine dernière.

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com