Bourgogne-Franche-Comté : Aymée Rogé reste directrice des affaires culturelles

Passée par Sciences Po et l'Institut national des études territoriales, Aymée Rogé entre à la Ville de Strasbourg en 2007, en tant que cheffe du service Prestations et actions éducatives et directrice de la Caisse des écoles.

En 2011, elle devient administratice générale de la Haute école des arts du Rhin, située à Strasbourg. En septembre 2014, Aymée Rogé est nommée directrice de la culture au sein de la Ville et Eurométropole de Strasbourg, un poste qu'elle occupe jusqu'en 2021 et sa nomination à la tête de la DRAC Bourgogne–Franche-Comté.

Quatre années plus tard, la voici reconduite à ce poste par la ministre de la Culture, pour une durée de deux ans à compter du 1er février 2025.

À LIRE - Martinique : Johan-Hilel Hamel nommé directeur des affaires culturelles

Service déconcentré du ministère de la Culture placé sous l'autorité du Préfet de région, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne–Franche-Comté concourt à la diffusion des politiques publiques en région. Elle veille à l’application de la réglementation et met en œuvre le contrôle scientifique et technique, comme le conseil et l’évaluation dans ses divers champs de compétence.

La DRAC exerce également une fonction importante de conseil et d'expertise auprès des collectivités locales, des acteurs institutionnels et des structures culturelles. Par là, elle est l'interlocutrice privilégiée des élus, artistes, professionnels, associations ainsi que tous les citoyens qui souhaitent développer le secteur culturel.

Photographie : l'Hôtel du Commandant militaire, à Dijon, qui abrite les services de la Direction régionale des affaires culturelles (MOSSOT, CC BY 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com