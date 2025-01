Un procès, cinq regards : les livres qui explorent l’affaire Mazan

Le premier paraîtra le 22 janvier prochain, aux Éditions de l'Observatoire. Cet essai, intitulé Procès de Mazan, la déflagration, est signé par Cynthia Illouz, essayiste spécialisée dans l’égalité hommes-femmes en entreprise.

L’autrice y explore une affaire « marquée par l'ampleur des actes, la “normalité” des agresseurs, mais aussi par les failles des institutions qui étouffent la parole, blâment les victimes et effacent le consentement », partage l'éditeur, et d'être formel : « Catalyseur d’une prise de conscience collective, y compris chez les hommes, le procès de Mazan doit être un virage décisif pour notre société. »

Cynthia Illouz entend dans son ouvrage mettre en lumière les mécanismes de soumission chimique, l’objectification des femmes et les liens étroits avec la pornographie violente révélés par ce procès historique. Et de dresser un réquisitoire contre la culture du viol et les comportements sexistes qui alimentent et conduisent à la violence.

Manon Garcia, philosophe et enseignante à l’Université libre de Berlin, publiera le 5 mars chez Flammarion Vivre avec les hommes, réflexions sur le procès Pélicot. La féministe, qui a assisté au procès pour en analyser les enjeux et l’impact actuel, s’interroge : « Que dit-il des angles morts du combat féministe, de notre conception du viol et de la sexualité ? » Et « Quel chemin nous reste-t-il à parcourir ? »

Autrice de deux précédents livres, On ne naît pas soumise et La Conversation des sexes, Manon Garcia enseigne à l’université de Berlin.

Le même jour, paraît chez Payot, Procès Mazan : Une résistance à dire le viol, de Mathilde Levesque. Cette fois, on se concentre sur l'analyse « des stratégies d'évitement et d'atténuation sociolinguistiques mises en œuvre pendant le procès et dans les médias ». L'optique ? « Le procès Mazan comme symptôme de la difficulté de la société française à mettre des mots sur le viol. »

Mathilde Levesque, agrégée de lettres modernes et titulaire d'un doctorat en langue et littérature françaises, exerce depuis plus de dix ans en tant qu'enseignante au lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis (93). Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont Lol est aussi un palindrome publié chez Points, Se faire respecter chez Payot, un Dictionnaire amoureux de l’éloquence chez Plon, ou encore Le Lien, avec l'illustratrice Quang-Minh Nguyen, chez Payot.

La Meute, nouvelle maison indépendante

Le quatrième ouvrage, prévu pour le 4 juin aux éditions Marchialy, est signé par Élise Costa, journaliste spécialisée dans les chroniques judiciaires. Intitulé Écrire Mazan, il plonge dans les trois mois et demi d’audiences qui se sont tenues devant la cour d’assises du Vaucluse, de septembre à décembre 2024.

« Tous les détails de cette affaire ont parcouru les chaînes d’information et les journaux. Comment raconter ces faits ? Comment écrire la complexité des débats et des rapports humains ? » s’interroge-t-elle dans cet essai qui explore le procès et son hors-champ, partage l'AFP

Enfin, un livre doit paraître cette année dans une nouvelle maison indépendante, La Meute. Parmi les trois premiers textes publiés par l'éditeur il y a Pour que la honte change de camp d'Anna Margueritat, jeune journaliste indépendante (25 ans) et ancienne victime de viol elle-même, venue assister aux audiences sur place par ses propres moyens. Elle les a retranscrites sur son compte Instagram que 50.000 personnes sont venues suivre, partageant même une cagnotte pour financer ses allers-retours, et dont le livre est tiré.

« Le livre d'Anna n'a pas sa pareille, c'est un vrai regard autre sur le procès : celui d'une jeune militante, ancienne victime, portant son regard féministe viscéral sur le déroulé des audiences », partage avec nous son éditrice Lorraine Selle-Delavaud.

Et de nous offrir « un petit teaser » : « Le jour où, à l'avant-dernier jour du procès, elle se rend à Mazan même, pousse la porte de la seule boutique ouverte ce jour-là, un tabac, et tombe nez à nez avec un panneau de boulistes représentant les fesses d'une femme nue, des scores tout autour d'elle, et au-dessus, la phrase 'Tu la tires ou tu la pointes'. Tout le livre part de là : non, la honte n'a pas encore changé de camp. »

Cette nouvelle structure éditoriale sera difusée par le CDE et distribuée par la SODIS. 15 autrices sont déjà au programme des prochains mois, dont Giulia Foïs et Élodie Tuaillon pour les premières, le 6 mars prochain.

L'affaire a également connu un précédent succès éditorial avec le livre de Caroline Darian, fille de Gisèle Pélicot. Publié en avril 2022 chez JC Lattès, Et j'ai cessé de t'appeler Papa, a été traduit dans plusieurs langues. En France, il s'est écoulé à plus de 40.000 exemplaires, tous formats confondus. La version poche, sortie en avril 2023, a été publiée chez HarperCollins.

L’affaire des viols de Mazan, également appelée affaire Pélicot, a conduit à la condamnation de 51 hommes en décembre 2024 pour viols, tentatives de viol ou agressions sexuelles sur Gisèle Pélicot, droguée à son insu par son mari Dominique Pélicot, l’accusé principal.

Les faits, survenus entre 2011 et 2020, ont été révélés grâce à 20.000 photos et vidéos retrouvées par les enquêteurs. Le procès, ouvertement public à la demande de la victime, a mis en lumière les violences systémiques faites aux femmes, la « culture du viol » et les failles institutionnelles.

Dominique Pélicot, condamné à 20 ans de réclusion, a admis sa culpabilité, mais 17 autres accusés ont fait appel. Gisèle Pélicot, devenue une figure féministe internationale. Un second procès est prévu fin 2025 pour les appels.

En France, le procès a suscité des manifestations de soutien à Gisèle Pélicot, comme une fresque réalisée à Gentilly portant le message « Pour que la honte change de camp ». À l’international, 36 médias accrédités, dont la BBC, The New York Times et Der Spiegel, ont salué le courage de la victime, tout en appelant à une réflexion sur la misogynie banalisée et la masculinité ordinaire.

Crédits photo : Guallendra (CCO)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com