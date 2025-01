Séléna Bernard rejoint l’ALQ en tant que conseillère externe

En tant que conseillère externe, Séléna Berbard accompagnera l’ALQ dans des projets stratégiques visant à renforcer ses actions auprès des libraires et à consolider son rôle d’acteur clé dans l’industrie québécoise du livre.

Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique de transformation pour l’ALQ, qui, sous le leadership de sa nouvelle directrice générale Gabrielle Simard, travaille à structurer ses initiatives internes et externes afin de mieux répondre aux besoins de ses membres et de ses partenaires, à relever les défis de l’industrie et à soutenir les libraires dans leur développement.

« La collaboration avec Séléna marque une nouvelle étape pour l’ALQ » déclare Gabrielle Simard, directrice générale de l’association. « Son expertise et sa compréhension des enjeux stratégiques sont des atouts précieux pour soutenir notre mission. Ensemble, nous allons travailler à consolider la place des librairies indépendantes dans la culture québécoise. »

Séléna Bernard, consultante, formatrice et coach spécialisée, accompagne depuis plus de 15 ans les professionnels de l’industrie du livre dans leurs projets stratégiques, leur développement commercial et leurs initiatives marketing.

Forte d’une expérience diversifiée, elle a collaboré avec des éditeurs pour favoriser l’exportation des maisons québécoises en Europe et a dirigé pendant une décennie le bureau montréalais de Bragelonne Québec, où elle a noué des relations solides avec les libraires et conçu des formations répondant aux besoins spécifiques du secteur.

Engagé dans la formation continue et le perfectionnement des compétences, elle a été chargée de cours en commercialisation du livre à l’Université de Sherbrooke et a occupé le rôle de conseillère externe pour le volet professionnel du Salon du livre de Montréal (SLM PRO).

Ellecollabore également avec des accélérateurs d’entreprises culturelles et créatives, tels que La Piscine, et s’engage activement dans des causes essentielles, notamment la lutte contre le harcèlement et la promotion du leadership féminin. Elle défend un management fondé sur la bienveillance et l’inclusion, en faveur d’une transformation positive des pratiques dans le milieu du livre.

Un rôle clé pour la stratégie et les communications

Avec une expertise unique dans le domaine culturel et une approche collaborative, Séléna interviendra sur plusieurs volets :

• Formation continue des libraires : Élaboration et structuration d’un programme sur deux ans, incluant des modules en ligne et des formations pratiques pour accompagner le développement professionnel des libraires.

• Rencontres interprofessionnelles du milieu du livre : Contribution à la programmation et à l’organisation de cet événement majeur, qui réunira les principaux acteurs de l’industrie.

• Stratégie et image institutionnelle : Développement d’une vision stratégique pour renforcer la présence et l’image de l’ALQ, en appui à la direction générale. Élaboration d’initiatives pour promouvoir les librairies indépendantes auprès du public et des partenaires.

Crédits photo © Photo Yanick Dery

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com