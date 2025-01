L'adolescence, entre désarroi et tragédie

L’adolescence, cette période souvent tumultueuse entre l’enfance et l’âge adulte, sera au cœur de la prochaine émission présentée par Claire Chazal.

Pour aborder ce sujet, elle accueillera deux écrivains : Philippe Besson, avec son roman Vous parler de mon fils (Éd. Julliard), et Florence Seyvos, auteure de Un perdant magnifique (Éd. de l’Olivier). Tous deux dépeignent avec acuité les difficultés et les émotions propres à cet âge fragile, qu’elles soient ancrées dans l’époque contemporaine ou dans le souvenir des années 1980.

Dans Vous parler de mon fils, Philippe Besson s’attaque à une problématique d’une douloureuse actualité : le harcèlement scolaire. À travers l’histoire poignante d’un jeune garçon victime de violences psychologiques et physiques, il décrit la difficulté de l’entourage familial à intervenir pour éviter une issue tragique. Avec une écriture directe et sensible, Besson interroge la société sur sa capacité à protéger ses enfants, et rappelle les conséquences dévastatrices que peut engendrer ce fléau.

De son côté, Florence Seyvos propose dans Un perdant magnifique une exploration plus intimiste et tout en subtilité de l’adolescence. Elle y dresse le portrait d’un beau-père singulier et donne la parole à une jeune fille de quinze ans, dont l’adolescence oscillante entre rêveries et perturbations est décrite avec une remarquable justesse. Dans un style délicat, Seyvos capture les nuances d’un âge où la quête de soi se heurte aux aléas de la vie familiale.

Philippe Besson et Florence Seyvos, tous deux également liés au monde du cinéma, enrichissent leurs récits d’une mise en scène des émotions particulièrement évocatrice. Leur maîtrise du langage visuel et narratif promet une conversation passionnante autour des affres de l’adolescence, mais aussi des ressources romanesques et cinématographiques nécessaires pour en restituer la complexité.

