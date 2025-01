Le territoire perdu : l'envers de l'Ouest américain

Le roman s’ouvre sur Desiderya Lopez, surnommée la Prophétesse assoupie, une aïeule capable de visions retraçant mille ans d’histoire. Suivant les récits entremêlés de ses descendants, le lecteur découvre les luttes des autochtones, des Mexicains et des immigrants face à l’injustice, la pauvreté et l’effacement culturel. Chaque personnage incarne une voix singulière qui fait écho aux blessures d’une époque souvent occultée par les mythes hollywoodiens.

Car nous sommes loin, très loin des images d'Epinal que les westerns classiques ont véhiculées : Le Territoire perdu déconstruit l’image glorieuse de la conquête de l’Ouest et révèle une réalité bien plus sombre. Kali Fajardo-Anstine met en lumière les laissés-pour-compte de l’histoire officielle : travailleurs immigrés, femmes autochtones et communautés métisses. Par son écriture, elle restitue leur humanité et leur résilience face à des violences systématiques.

Le roman est porté par style riche et évocateur, nourri de détails qui rendent cet Ouest américain presque palpable. Les descriptions des paysages, des traditions et des objets du quotidien donnent vie à un monde où la beauté se mêle à la brutalité. Cette sensibilité se retrouve dans les dialogues, où les langues et les accents traduisent l’identité hybride des personnages.

Au-delà d’une fresque historique, cette histoire souligne l’importance de raconter et de transmettre. Luz Lopez, au centre de l’intrigue, incarne cette mission de préserver les récits de ses ancêtres tout en affrontant les défis de sa propre vie. Ce lien entre passé et présent confère une dimension universelle à l’œuvre, résonnant avec les luttes actuelles pour la reconnaissance des identités culturelles.

Avec Le Territoire perdu, Kali Fajardo-Anstine signe un roman puissant, à la fois intime et politique. En explorant les blessures de l’histoire et les liens familiaux, elle redonne une voix à ceux que l’Amérique a trop souvent relégués au silence. Une lecture incontournable pour quiconque s’intéresse à la face cachée de l’Ouest et à la richesse des cultures marginalisées.

Par Cécile Mazin

