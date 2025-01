2700 livres envoyés en Arménie, pour “soutenir la liberté et la démocratie

L’appel, venu d’Arménie, fut reçu par le Syndicat national de l’édition, avec la perspective, insiste son président, Vincent Montagne, « de veiller à ne pas abîmer le tissu économique local ». En somme, ne pas nuire aux libraires arméniens qui auraient pu les fournir.

Comme le précise à ActuaLitté Hélène Ohandjanian, coordonnatrice des projets et enseignante FLE dans les Centres francophones SPFA, ces établissements n’alimentent leur bibliothèque qu’à partir de dons. « Nous ne pourrions pas les acheter. Mais nous les proposons gratuitement, bien entendu, aux 350 étudiants qui apprennent le français — ainsi qu’à toute personne inscrite dans la bibliothèque. »

SPFA, l'acronyme de Solidarité Protestante France-Arménie, est une ONG française, culturelle et humanitaire, fondée à Paris en 1990, suite au tremblement de terre de 1988. Ce 7 décembre, la catastrophe dévasta la région de Spitak, dans une Arménie, alors figurant parmi les territoires de l'Union soviétique. Et tout particulièrement la ville de Leninakan (Gumri), qui recensait quelque 150.000 habitants.

À cette époque, le pasteur Samuel Sahagian était alors à la tête de l’Église réformée du Luxembourg à Paris. Il initia une mobilisation pour soutenir les populations démunies en Arménie. Il visait également à renforcer les liens entre les cultures française et arménienne, profondément ancrées dans la tradition chrétienne, en organisant régulièrement des voyages culturels et humanitaires dans cette ancienne république soviétique. Le fondateur de SPFA est décédé en octobre 2024.

Mobiliser, rassembler, donner

Dans ce contexte, explique Alain Boinet, président de Défis humanitaires, s’est construit l’appel aux éditeurs français, pour constituer un volume d’ouvrages. Répartis à travers 11 régions d’Arménie, dans 76 SPFA, ces 2700 exemplaires réunis partent ce 16 janvier — alors qu’au siège du Syndicat national de l’édition était présentée l’opération.

« Une aventure francophone », relève Alain Boinet, qui reçoit le soutien du SNE, mais également d’un parrain manifestement très engagé sur le sujet : Sylvain Tesson. Et de fait, l'écrivain a défendu cette démarche dans un fougueux plaidoyer :

Une douzaine de maisons d’édition aura répondu à la sollicitation ainsi que la Région Auvergne Rhône-Alpes — laquelle entretient une coopération active avec l’Arménie, particulièrement avec la région du Syunik. Depuis 2022, plusieurs accords de partenariats ont été signés avec un budget de 800.000 € alloué. Ils développent de la sorte des coopérations culturelles et économiques, illustrant les valeurs communes des deux régions.

“Soutenir la liberté et la démocratie”

Si la sélection des titres a été opérée pour s’adapter à des tranches d’âge entre 6 et 18 ans, l’ambassade de France en Arménie, qui a participé à son élaboration. Pour l’ambassadeur d’Arménie en France, Arman Khachatryan, nommé l’an passé, « cette action renforce la place de la langue française en Arménie. Et consolide les liens de nos pays, tout particulièrement dans une région stratégique et vulnérable, celle du Syunik ».

Un don qui contribuera « à la réalisation d’autres projets à l’avenir et ouvrira la voie à de nouvelles collaborations. Soutenir l’Arménie, c’est soutenir la liberté et la démocratie ». Tout particulièrement depuis que ce 19 septembre 2023, l’Azerbaïdjan a lancé une offensive qui a annexé la République du Haut-Karabakh, un morceau même de l’Arménie.

En mai 2024, les deux pays ont convenu de frontières censées normaliser leurs relations… Mais cette perspective se fait toujours attendre : près de 120.000 personnes ont été chassées de la région, suite à l’invasion des forces azerbaïdjanaises.

De la francophonie, à la francophilie

Renforcer les liens, c’est avant tout nourrir la francophonie, comme le souligne par ailleurs Florence Provendier : l’ancienne députée des Hauts-de-Seine, aujourd’hui coordinatrice des coopérations franco-arméniennes, souligne les actions menées et l’implication de l’Hexagone, en faveur du français.

De fait, rebondit l’ambassadeur, « l’Arménie est membre de la Francophonie, autant qu’elle est un pays francophile ». Et ces fonds éditoriaux accompagneront les enseignants qui officient dans les SPFA, de même que les élèves, dans cet objectif d’une langue consolidée — face à l’anglais et au russe, toujours en vigueur.

D’ailleurs, les acteurs locaux s’investissent de différentes manières, reprend Hélène Ohandjanian. Voilà quelques années, une opération nommée Joie de lire, à l’initiative des SPFA, s’empare de livres français, que des bénévoles traduisent en arménien. Des ouvrages jeunesse, à partir de 2/3 ans, dont ils assureront par la suite la lecture dans des hôpitaux — pour des enfants atteints, souvent, de maladies incurables.

Prolonger l'engagement

Quant à ces 2700 ouvrages, représentant un total de quatre palettes pour un poids de 1604 kg, ils sont actuellement acheminés par fret aérien à destination d'Erevan. Leur arrivée est prévue le lundi 20 janvier, où ils seront ensuite répartis et distribués.

Une délégation se rendra sur place, composée notamment de Sylvain Tesson, Vincent Montagne et M. Renaud Lefebvre (président et directeur du SNE) et Alain Boinet. Leur visite marquera ainsi le lancement de l'opération et l'apport des premiers colis de livres.

Ce 20 janvier, la délégation se rendra au Mémorial du génocide arménien à Erevan pour y déposer une gerbe, avant de rencontrer le ministre de la Culture ainsi que des représentants du secteur de l'édition en Arménie.

Par la suite, un temps d'échange est prévu avec des élèves et des étudiants, dont certains réfugiés du Haut-Karabagh ou Artsakh, dans deux centres francophones de SPFA situés à Erevan et Goris.Enfin, la délégation procédera à une évaluation sur place pour envisager les prolongements possibles de cette initiative humanitaire.

