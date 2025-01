La culture se fait une place au Sommet pour l’action sur l’IA

Pour la première fois, un pays de l'Union européenne accueille le Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle, qui se déroulera à Paris, les 10 et 11 février prochain. Les échanges commenceront en réalité dès les 6 et 7 février, à l’occasion de « Journées Scientifiques », organisées par l’Institut national de recherche en sciences et technologies (INRIA) du numérique et l’Institut Polytechnique de Paris.

Les deux jours suivants seront l'occasion d'un « week-end culturel », proposé par le ministère de la Culture. Cette rencontre, ouverte au grand public, invite tous les passionnés de culture et de technologie à explorer les multiples dimensions de l’IA et ses impacts sur la création artistique contemporaine.

Des expositions, débats, ateliers et moments d'échanges avec des artistes permettront d'ouvrir les réflexions sur les interactions entre culture et intelligence artificielle et, éventuellement, d'apporter quelques réponses.

La journée du samedi 8 février se déroulera à la Bibliothèque nationale de France, qui accueillera plusieurs tables rondes. Parmi les intervenants, Alexandra Bensamoun, professeur des universités et personnalité qualifiée au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, Kak, dessinateur de presse, Manonmani Restif, conservatrice générale du patrimoine et directrice du portail France-archives, ou encore Gilles Freissinier, directeur adjoint éditorial d’ARTE France.

Le lendemain, rendez-vous à la Conciergerie, pour l'exposition Machina Sapiens, qui propose de cartographier les enjeux de l’IA générative et de son impact sur la société à travers une vingtaine d’œuvres d’artistes français et internationaux. Certains d'entre eux interviendront l'après-midi, à l'occasion de classes de maître.

Le programme complet est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com