Centenaire de la naissance de Yukio Mishima : Le Pavillon d’or en version restaurée

Le film de 1958, réalisé par Kon Ichikawa, narre de manière romancée, à la suite de sa source livresque, l'histoire réelle de l'incendie criminel du Pavillon d'or (Kinkaku-ji) à Kyoto, en 1950.

Yukio Mishima explore la psyché complexe de son protagoniste, un jeune moine bouddhiste nommé Mizoguchi. Atteint de bégaiement et écrasé par un sentiment d'infériorité, il est petit à petit obsédé par la beauté du pavillon, qui le conduit finalement à s'en libérer de manière tragique...

Les tourments du Japon

Le roman examine, entre autres, comment les idéaux inatteignables et les désirs refoulés peuvent mener à la folie et à la violence. Yukio Mishima lui-même, écrivain fasciné par la beauté, l'impermanence, et les conflits entre désir et moralité, transpose ces luttes intérieures dans le récit, créant une œuvre riche en symbolisme et introspection. Elle est marquée par une subtile poésie, reflet d'une présence de la tradition bouddhique zen, et l'humiliation d'un pays fier et occupé.

L'adaptation de Kon Ichikawa a marqué les esprits pour sa mise en scène puissante, jouant habilement avec l'architecture pour évoquer les pensées tourmentées du personnage, interprété par Raizō Ichikawa.

Le cinéaste, né en 1915 à Mie au Japon, est un des piliers de l'âge d'or du cinéma japonais. Formé initialement comme animateur, les aptitudes développées à cette occasion se répercutent dans l'esthétique soignée de ses films. Parmi ses œuvres les plus célèbres, outre Le Pavillon d'or, on peut citer Les Feux dans la plaine et La Harpe de Birmanie. Les deux derniers explorent les horreurs et les absurdités de la guerre.

Malgré la diversité de ses films - du drame à la comédie, jusqu'au documentaire -, une constante demeure : une critique subtile mais incisive de la société japonaise, qu'il représente malgré tout avec compassion.

Outre la ressortie, en version restaurée, du long-métrage, Carlotta Films prévoit la sortie en Blu-ray de La Harpe de Birmanie le 21 janvier prochain.

Yukio Mishima, né Kimitake Hiraoka le 14 janvier 1925 à Tokyo, est l'un des écrivains les plus célèbres, mais aussi controversés, du Japon au XXe siècle. Dès son plus jeune âge, il montre un talent littéraire remarquable, publiant son premier livre à l'âge de 24 ans. Sa prose est souvent décrite comme méticuleusement sculptée, abordant des thèmes universels et chargés, tels que la beauté, la mort, ou la sexualité.

Son œuvre comprend des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre et des essais, faisant de lui une figure majeure de la littérature mondiale. Outre Le Pavillon d'or, ses œuvres les plus célèbres sont La Mer de la fertilité, un cycle de quatre romans, et Confessions d'un masque, qui explore la lutte d'un homme avec son identité sexuelle et sociale.

Au fil des années, Yukio Mishima est devenu de plus en plus critique envers la modernisation du Japon et la perte de ses valeurs traditionnelles, en particulier le code du bushido, l'éthique samouraï. Cette nostalgie pour un passé idéalisé et un ordre moral rigide l'a mené à adopter des positions politiques extrêmes, promouvant un nationalisme fervent.

En 1968, il fonde la Tatenokai, une milice privée composée principalement d'étudiants qui partageaient ses idéaux et son désir de restauration des valeurs impériales. Yukio Mishima a développé un culte du corps, ce qui complétait sa vision d'un esthétisme lié à la moralité et à la discipline physique.

La vie de Mishima a pris une tournure tragique et spectaculaire en 1970, lorsqu'il a tenté un coup d'État pour restaurer le pouvoir de l'empereur, une tentative qu'il savait vouée à l'échec. Après avoir pris le commandant de la base des Forces d'auto-défense de Ichigaya en otage avec ses partisans, il s'adressa à la garnison pour les encourager à renverser le gouvernement moderne et revenir aux voies traditionnelles.

Son appel ayant échoué, il commit le seppuku, le suicide rituel des samouraïs, un acte qui a choqué le monde et a marqué la fin dramatique d'un personnage ambivalent, autant nourri de la culture occidentale que tourné vers sa tradition nourrie de bouddhisme zen.

Crédits photo : ANP scans 8ANP 222 (CC BY-SA 3.0 nl)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com