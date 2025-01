Passager, nouvelle revue “de voyages mobiles et immobiles

À la croisée du livre et de la revue, Passager adopte une approche originale et poétique du voyage, mêlant littératures, arts visuels et récits personnels. Elle s’intéresse autant aux déplacements réels qu’aux évasions imaginaires, proposant des récits variés : entretiens, portfolios, poèmes, ou reportages.

Les voyages évoqués s’étendent de simples balades urbaines à des expéditions au bout du monde, en passant par des moyens de transport aussi divers que le vélo, le cheval ou le métro.

Une des spécificités de cette revue est son engagement littéraire fort. Les textes sont publiés dans leur version originale, avec un cahier de traductions inséré dans le rabat de couverture. Fidèle à une vision qualitative et intemporelle, Passager est diffusée uniquement en version papier, marquant ainsi son attachement à l’édition indépendante.

Le premier numéro

Passagers : cette partie dresse le portrait de personnalités marquantes, comme l’artiste américaine Sheila Hicks et l’astrophysicien Matthieu Gounelle. Ces figures singulières partagent leur vision personnelle du voyage et leurs géographies intimes.

Voyages : cette section invite à découvrir des itinéraires atypiques, loin des clichés touristiques. Les récits incluent des voyages comme la traversée de Paris en bus, les Channels Islands en bateau ou encore Kyoto à pied. Une plongée dans l’univers de Georges Wolinski enrichit cette partie. Sa bibliothèque est mise à l’honneur, accompagnée de dessins inédits tirés de ses carnets de voyage et commentés par sa fille, Natacha.

Hémisphères : cette dernière section propose des adresses secrètes et des recommandations culturelles, telles que les meilleurs endroits pour savourer un café ou une sélection de livres inspirants.

Passager est dirigée par Aude Revier, journaliste de mode et auteur, ancienne rédactrice d’Air France Magazine. Elle est accompagnée par Funny Bones, un studio de design graphique parisien connu pour son expertise en création éditoriale et artistique. Ensemble, ils insufflent à la revue une identité visuelle et éditoriale à la fois élégante et singulière.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com