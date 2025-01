M'Lire, une librairie à 1850 mètres d'altitude, dans les Alpes

Située avenue Olympique, au cœur de Val d’Isère, la librairie M'Lire accueille depuis décembre 2024 les habitants du village et les nombreux touristes, venus profiter de la station de ski attenante, qui en a fait un incontournable pour les amateurs. Et, après une journée à se dépenser sur les pistes, quoi de mieux qu'un bon livre pour se réchauffer ?

Dans les 90 mètres carrés de l'établissement, chacun pourra trouver son bonheur, avec, même, la présence de livres étrangers pour ne laisser personne au bord de la piste...

M'Lire vient combler le vide laissé par la fermeture de la librairie Le Bouquetiniste, qui se trouvait avenue du Prariond. « Audrey, Valérie et Véronique Mattis, avalines et ferventes lectrices, en charge respectivement de la Maison de Famille des 5 Frères et du Tsanteleina, hôtels familiaux et historiques de Val d’Isère, m’ont entrepris sur l’attente de leurs clients de créer un lieu de culture dédié aux livres et à l’échange culturel », explique le libraire, Christophe Lledo.

« Moi qui me languissais depuis tant d’années d’ouvrir une librairie, de valoriser en amont le travail de sélection, de conseil et d’animation culturelle et, surtout, de promouvoir la diversité éditoriale participant à l’aménagement du territoire », ajoute-t-il.

Le libraire, Christophe Lledo (crédits Radio Val d'Isère)

À 59 ans, Christophe Lledo concrétise une envie professionnelle qui le taraudait depuis un moment, après une vie dans l'immobilier et dans l'hôtellerie. « Le métier de libraire est exceptionnellement riche de culture et d’échanges. Il demande des connaissances en gestion et en conseil, dans la mise en place et la relation client… Alors ouvrir une librairie généraliste indépendante à Val-d’Isère est une vraie opportunité, c’est donner du sens à la vie communale au-delà de la sienne », souligne-t-il.

Ouvert en partenariat avec la librairie Garin de Chambéry, le lieu accueillera également des animations, rencontres ou expositions, entre autres.

Photographie : Librairie M'Lire, Val d’Isère (crédits Radio Val d'Isère)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com