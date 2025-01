La BnF fait danser La Vague de Hokusai

Le 20 janvier, la Bibliothèque nationale de France (BnF) transformera sa salle Ovale en scène chorégraphique. Dans le cadre de son nouveau cycle Chorégraphie pour une œuvre, l’institution fait appel à la chorégraphe Mathilde Monnier pour revisiter La Vague, célèbre estampe de Hokusai. Entre contemplation et mouvement, six danseurs feront vibrer cette œuvre iconique de 1831, habituellement figée sur le papier, à travers une création inédite.

Par Hokusai — Metropolitan Museum of Art : entrée 45434, Domaine public

L’art et le corps en dialogue

Mathilde Monnier transpose dans le mouvement ce que l’estampe raconte en silence : puissance, fluidité, mais aussi équilibre fragile. Une ambition qui contraste avec l’immobilité studieuse des lecteurs peuplant d’ordinaire la salle Ovale. À 20 heures, ce chef-d’œuvre japonais prendra donc vie, sous l’impulsion de gestes chorégraphiés et de la musique d’Alva Noto et Ryuichi Sakamoto.

Et, pour clore la soirée, Valérie Sueur, conservatrice des estampes du XIXe siècle à la BnF, mènera une discussion post-performance. Le public pourra ainsi découvrir les dessous de La Vague, entre analyse scientifique et éclairage artistique. Une façon détournée de questionner la place des œuvres dans nos imaginaires, et la manière dont elles se réinventent.

Les collections se mettent en mouvement

Avec ce cycle, la BnF ne se contente pas d'exposer ses trésors, elle les fait danser. Estampes, manuscrits, sculptures ou photographies deviennent la matière première de performances chorégraphiques. Une tentative de faire dialoguer patrimoine et création contemporaine, en mettant les corps au service de l’interprétation.

À LIRE – Nuits de la lecture : À Paris, une bibliothèque transformée en "agora sonore"

D’autres rendez-vous viendront nourrir ce dialogue en 2025. Le 31 mars, Noé Soulier s’attaquera à des manuscrits, questionnant les liens entre le texte et le geste dans les galeries Mansart et Pigott. Et le 17 mai, pour la Nuit des Musées, le projet prendra une ampleur nouvelle : non plus centré sur une œuvre, mais sur tout un espace.

Découvrir le patrimoine autrement

Ce cycle signe une volonté claire de la BnF : faire vibrer son patrimoine autrement. Ce n’est plus seulement un lieu de conservation et de savoir, mais un espace vivant où le passé dialogue avec le présent. Une façon aussi de toucher un public plus large, curieux de découvrir autrement ce qui se cache dans les collections de l’institution.

La programmation complète est disponible sur le site de la BnF.

Crédits image : ActuaLitté - CC-By-SA 2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com