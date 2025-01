Un fait d'envers : Le Rouge et Laure, détournement onirique du récit policier

Presque deux siècles plus tard, ces mots pourraient apporter une réponse au récit qui va paraître en février prochain, aux éditions Fables Fertiles, qui tentent de publier des récits dont le savoureux mélange à la fois le réalisme radical au lyrisme du conte, voire de l’épopée. Galien Sarde y a publié Échec, et Mat en 2022 et Trafic (2023) qui mélangeaient déjà plusieurs registres : la tragédie mythique comme la dystopie, le conte philosophique comme le fantastique.

L’écrivain nous parle de sentiments qui meurent avec le temps, de relations putrides qui échappent même aux plus avertis ; mais surtout, il nous parle du pouvoir de l’imagination au milieu de cette petite ville de Charente-Maritime, située à proximité de La Rochelle, Lagord, où rien, jamais, ne semble se passer, et pourtant, il y a cette mort de Gaspard Vance, âgé certes, mais surtout très riche.

Et il y a Laure, bien plus jeune, originaire d’un autre milieu social, d’un autre monde. Le regard de la société et de ses travers voyeuristes plonge alors sur elle, la suspectant, l’inspectant, la condamnant déjà.

EXTRAIT – Le Rouge et Laure, de Galien Sarde

Galien Sarde écrit lucidement les stéréotypes face auxquels nous sommes tous confrontés lorsque nous décidons de rompre le déterminisme social qui était censé être reproduit et être une fatalité. L’écrivain écrit avec lucidité cette tension qui est fomentée par les personnages de cette société obséquieuse partout, mais qui ose pointer du doigt la plus innocente d’entre elles.

Le style fermente alors dans le pot de l’ironie et des effets de réels. Il nous emporte à la façon d’un roman noir pour nous décevoir face au réel, ou, plutôt, pour nous montrer en quoi le réel est une déception. Là se passe toute la qualité du travail d’écriture de Galien Sarde, qui pèse autant que Flaubert chaque mot comme s’il s’agit de peser une âme pour l’au-delà égyptien. L’équilibre parfait dans ce récit se trouve là où on l’attend le moins, mais qui pourtant tombe à chaque instant dans la justesse de situations réalistes que l’imaginaire ne percute pas n’arrache pas à l’analyse sociologique que peut en tirer le lecteur.

Laure, en espérant une autre vie, ne pensait pas que ses propres désirs pouvaient attiser autant de jalousie autour d’elle ; alors, elle semble comme égarée de sa propre existence : sur sa vie, comme sur la mort de celui qu’elle aime, un rideau s’ouvre, un rideau dont les bords rouges ravagés par le sang du crime ne sont plus visibles, ne sont plus que les traces, les rumeurs que s’échangent les personnages :

« Pour commencer, le bruit courait que Laure avait capté de l’argent de Gaspard avant de le tuer, en se disant que sa mort ne jouerait pas contre elle, lui donnerait même l’équivalent d’une défense imparable d’être synonyme pour elle d’un grand manque à gagner, pour elle qui sinon serait devenue l’héritière d’une part de ses biens après leur mariage. » (page 101)

La jeune femme protège encore avec amour le souvenir évanescent de son ancien mari mort, se déclarant la gardienne de cette mémoire partagée qu’était leur amour. Mais l’amour n’est qu’une idée, et le pardon, toujours possible.

