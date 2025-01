Bonne année et bonne rentrée !

Bien le bonjour, je vous souhaite une bonne année, qu’elle soit la plus douce possible, et, en bonne libraire que je suis, remplie de belles lectures.

Qui dit « bonne année » dit également « bonne rentrée » en librairie. À peine la tête sortie de l’eau de la période de fêtes, nous rebasculons dans nos cartons et les nouvelles piles, vite vite il faut faire de la place, on réembarque pour un nombre de parutions hallucinant (on est quand même sur environ 500 nouveautés en littérature) alors que tout le monde est en hibernation post-cadeaux et marrons glacés.

Et nous au milieu on essaye de jongler entre nos envies de faire mieux (notamment sur les questions d’écologie autour du livre) et en même temps de « rafraîchir » nos tables pour donner envie aux gens de revenir découvrir de nouvelles aventures. Je vous partage également mon sentiment tout personnel : quand on travaille dans une petite structure (j’entends 50 m²), voir pendant presque 6 mois les mêmes ouvrages sur ma table de nouveautés me transforme : « Arrête de me regarder comme ça Jacaranda s’il te plaît !!! » et après avoir passé plusieurs mois à conseiller les mêmes titres, j’avoue avoir envie de parler de mes nouvelles lectures.

La librairie La Nuit des Temps à Rennes a fait un post instagram pour expliquer ce qu’est la « trêve des nouveautés » et pourquoi elle la met en place dès ce mois de janvier. J’ai hâte de lire leur retour d’expérience. Dans ma librairie, nous avons toujours travaillé un peu comme ça, si on hésite à prendre un livre en particulier, on se pose cette question : « Vais-je le lire et/ou vais-je pouvoir en parler ? »

Si la réponse est non, alors tant pis, peut-être qu’on finira par le lire plus tard, ou à sa sortie poche, auquel cas on se reposera la question à ce moment-là. Le fait qu’on ne soit que 2 limite évidemment nos capacités à couvrir un maximum d’ouvrages. De toute façon, vu la quantité de parutions, impossible de « tout » lire. Je pense que nous gagnons toujours à faire comprendre aux gens comment marche notre métier et globalement le marché global du Livre.

Au risque d’encore passer pour des ouins-ouins (pourquoi notre profession suscite tant de haine ? Préservez-vous des commentaires parlant des librairies sur internet), l’économie est plus fragile que jamais et mérite bien un peu de clémence. Cette trêve peut également présenter un risque, celui de n’avoir pas en stock le livre souhaité au « bon moment », et comme j’en discutais dans l’édition précédente, de rater une vente qui ira volontiers chez un concurrent.

J’ai le sentiment amer d’un « pile tu gagnes, face je perds » quand il s’agit de nos choix internes et je me sens toujours tiraillée entre : ne pas vouloir me conformer à ce que les éditeurs attendent de nous (si on en croit nos catalogues de nouveautés et nos argumentaires : tout est digne d’un Nobel et l’entièreté de la presse française va en parler), mais tout en voulant satisfaire et aller au-devant des attentes de ma clientèle.

La question se pose alors : qu’attend de nous la clientèle d’aujourd’hui ? Une bonne connaissance de nos ouvrages présents en magasin, une quantité de « vrais coups de cœur » ou simplement avoir du choix, au détriment d’une vraie identité indépendante ? Même si l’un n’empêche pas forcément l’autre, il réduit considérablement ses chances. Quand on a « tout », comment parler encore d’indépendance ?

Dur dur.

Parlons peu, parlons livres

La « littérature du vide », quézaco ? Pas grand-chose de mon point de vue si ce n’est une expression méprisante, j’en ai discuté avec la journaliste Julie Viallon pour l’émission Quinze sur Mouv', c’est à réécouter en podcast par ici. Est-ce que j’aimerais parler DES HEURES des injonctions bêtes sur la lecture ? Oui. (Déjà je me suis retenue au téléphone avec cette pauvre journaliste qui a dû se dire « mais elle peut pas s’taire »)

Je fais un rapide focus sur mon manga préféré du moment, il s’agit de Blue Box, par Koji Miura. J’attends avec impatience les nouveaux tomes de ce manga de sport qui aborde le dépassement de soi, mais qui fait également la part belle à la romance. J’y retrouve tout le plaisir de lecture des mangas que je lisais adolescente, et puis une femme publiée dans le Shonen Jump, c’est pas rien, on encourage ! C’est publié en France chez Delcourt et c’est traduit par Lilian Lebrun !

On se dit à bientôt ! D’ici là, lisez bien et achetez en librairie indépendante s’il vous plaît.

N’hésitez pas à suivre l’Instagram de ma librairie qui est en toute modestie très chouette et a toujours besoin de soutien.

On a également un site internet si jamais vous voulez nous soutenir économiquement !

