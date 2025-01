111 111 signes, “rien de plus” : Scylla, l'édition sous contrainte(s)

Tout a débuté avec l'expérience de la maison associative Dystopia, qui publie deux titres chaque année, depuis 2010. Cinq ans plus tard, les éditions Scylla voient le jour, avec une approche nourrie des aventures éditoriales de Dystopia. Et un même credo : « Nous publions ce que l’on aime », assure Xavier Vernet, libraire-éditeur, à ActuaLitté.

Indépendante de la librairie, quoique partageant un goût pour ces littératures de l’Imaginaire (SF, Fantasy, Fantastique, etc.), la maison s’intéresse avant tout « à ces auteurs que néglige l’édition traditionnelle. L’idée de ne pas mener à bien un projet éditorial, au seul prétexte qu’il ne se vendra pas, n’a pas sa place chez nous. »

Corollaire : pas de diffusion ni de distribution dans le sens classique de l’industrie classique du livre. « Tout passe par l’autoproduction : conséquence, nous travaillons avec une trentaine de points de vente, plutôt que dans la perspective d’une commercialisation nationale », poursuit-il. Deux critères guident cette collaboration : que les librairies soient « volontaires et intéressées par nos publications ».

Vente en ligne et livre numérique

Mieux : un site internet, et voici que tous les textes sont disponibles (papier ou numérique) à travers la Toile. Scylla, l’éditeur, a basculé sur un modèle de vente 100 % en ligne, dans la perspective que vivent les textes et que les lecteurs accèdent à « ce laboratoire d’expérimentation ». Ici, on œuvre pour la gloire des textes plus que pour un bulletin de salaire.

D’autant que le modèle économique de rémunération sur les livres numérique est strict : 50/50 entre éditeur et auteur sur le prix public hors taxe, ou 1/3 si s’ajoute un traducteur. « Notre site, c’est le circuit court du livre numérique, avec la juste rémunération des acteurs impliqués », insiste Xavier Vernet.

Partir en campagne...

Porter des ouvrages avec cette perspective implique de recourir aux méthodes alternatives contemporaines – la fameuse souscription en vigueur du XIXe siècle, mais version web : le financement participatif. En 2015, la maison initiait un crowdfunding pour débuter cette activité éditoriale, en utilisant l’outil de crowdfunding intégré à Biblys — directement sur le site de vente.

Et le sixième titre qui intégrera le catalogue est actuellement proposé aux internautes : Derrière le grillage.

L'idée de créer un cycle de novellas est née durant l'été 2021, inspirée par des souvenirs d'enfance marquants, la maladie neurodégénérative du père du libraire/éditeur, un hommage à un ami disparu, et une théorie littéraire centrée sur le « choc esthétique ». Tout un cycle de parutions est prévu, avec ces deux éléments fondateurs au départ de tout texte.

« Il s’agit d’un recueil de trois novellas de science-fiction de Guillaume Chamanadjian, luvan et Sébastien Juillard écrites sous une double contrainte formelle et narrative : d’abord 111.111 signes de la première lettre du titre à son point final. Ensuite, intégrer à ce texte un souvenir d’enfance (un endroit étrange où j’allais avec mon père quand j’avais une dizaine d’années) », se régale l’éditeur.

Pourquoi tant de haine ? D’abord, pour le plaisir. Ensuite, pour le clin d’œil d’une contrainte formelle caractéristique, avec laquelle Léo Henry et Jacques Mucchielli jouaient : « Ils en introduisaient de nombreuses, aussi bien narratives que formelles », se souvient Xavier Vernet. « C'est cette démarche qui m'a inspiré, et c'est ainsi que j'ai imaginé celle des 111.111 signes, rien de plus. »

À cette heure, 69 contributeurs se sont investis, pour un montant de 5921 € collectés – l'objectif est de 20.000 € – et restent 34 jours aux intéressés. Pour découvrir et soutenir Derrière le grillage, la prochaine parution de la collection, ce sera à cette adresse. En outre, tout le projet (ou presque) est expliqué dans la préface du recueil, téléchargeable depuis un bouton situé sur la même page.

Crédits illustration : éditions Scylla

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com