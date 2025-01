FIBD 2025 : trois autrices en lice pour le Grand Prix

Depuis 2022, le trio en lice pour le Grand Prix n'avait pas été totalement féminin. En 2025, Alison Bechdel, Catherine Meurisse et Anouk Ricard sont en lice pour cette récompense, décernée à l'occasion du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême.

Un vote des autrices et des auteurs professionnels de bande dessinée, exprimé lors d'un premier tour pour la désignation du Grand Prix 2025 qui s’est achevé le 14 janvier, a vu émerger les trois noms. Le deuxième tour des suffrages, qui s'ouvre ce jeudi 16 janvier et se déroule jusqu'au mardi 21 janvier minuit, permettra d'élire la lauréate, grâce aux votes des mêmes auteurs et autrices.

À LIRE - Le FIBD et 9e Art+ : “Nous avons besoin de stabilité”

Alison Bechdel et Catherine Meurisse sont deux habituées du Grand Prix du FIBD d'Angoulême, puisqu'elles ont souvent fait partie du trio de tête, notamment en 2023. Elles s'étaient alors retrouvées face à Riad Sattouf, qui avait finalement obtenu le prix cette année-là.

Alison Bechdel

Pendant vingt ans, Alison Bechdel se bâtit une réputation discrète, mais globalisée sur la planète lesbienne avec son strip Dykes to Watch Out For (Gouines à suivre). Elle explose en 2006 avec la publication de son premier roman graphique. Élu Meilleur livre de l’année par Time Magazine, Fun Home devient une comédie musicale et triomphe à Broadway, remportant pas moins de cinq Tony Awards (dont celui de Best Musical).

En 2013, elle publie C’est toi ma maman ?, le second volet de son diptyque parental, que Jonathan Safran Foer décrit comme « l’œuvre du génie le plus humain qui soit ». Elle reçoit en 2014 le Genius Grant de la Fondation MacArthur, prix très richement doté destiné à permettre à une vingtaine d’artistes qui se sont distingués dans leur discipline par « une créativité particulière » de poursuivre et de développer leur activité.

En 2020, le Will Eisner Hall of Fame, panthéon de la bande dessinée américaine, lui ouvre ses portes. Elle a donné son nom au test de Bechdel, qui permet de mesurer le degré de féminisme des films.

Catherine Meurisse

Catherine Meurisse est née en 1980. Après un cursus de lettres modernes, elle fait ses études à l'école Estienne puis à l'École nationale supérieure des Arts décoratifs à Paris. Dessinatrice, autrice, caricaturiste, reporter et illustratrice d'albums pour la jeunesse, Catherine Meurisse est une artiste prolixe. Aiguisant son regard et son trait pendant quinze ans dans de nombreux titres de presse (Le Monde, Libération, Les Échos, L'Obs...) et plus particulièrement à Charlie Hebdo, elle réalise des bandes dessinées où l'esprit de sérieux n'a pas sa place.

Après Mes Hommes de lettres, Le Pont des arts (Sarbacane), Moderne Olympia (Futuropolis) et Drôles de femmes (Dargaud, avec Julie Birmant), elle publie en 2016 La Légèreté, récit bouleversant de son retour à la vie, au dessin et à la mémoire, après l'attentat contre Charlie Hebdo auquel elle a échappé. Après l'effronté Scènes de la vie hormonale paraît Les Grands Espaces (Dargaud), évocation de son enfance à la campagne, où se mêlent souvenirs savoureux et conscience esthétique et politique du paysage rural.

En 2019, elle publie Delacroix, adaptation graphique toute personnelle des mémoires d'Alexandre Dumas, grand ami du peintre Eugène Delacroix. En 2020, année où une grande rétrospective lui est consacrée à la BPI du Centre Pompidou, Catherine Meurisse devient la première autrice de bande dessinée membre de l'Académie des beaux-arts.

Anouk Ricard

Anouk Ricard est une illustratrice et autrice de bande dessinée, née en 1970 dans le Sud de la France. Diplômée en 1995 des Arts-Déco de Strasbourg, elle débute en publiant dans la presse jeunesse quand elle est remarquée par Olivier Douzou, qui édite son premier livre aux éditions du Rouergue.

À LIRE - Shoot the Book! Angoulême : les dix BD à l'honneur cette année

C’est en 2004 qu’elle commence la BD, avec Anna et Froga, un projet de série jeunesse humoristique, destinée au magazine Capsule Cosmique. Peu de temps après, sollicitée par les éditions Requins Marteaux, elle commence à écrire une autre série d’humour, plutôt adulte, Commissaire Toumi, pour leur revue Ferraille. Ces deux séries sont publiées par les éditions Sarbacane.

Elle publie aussi aux éditions Gallimard, Cornélius, Arte/Casterman, 2024 et Exemplaire d’autres livres de bandes dessinées, histoires courtes ou longues, toujours dans la veine humoristique.

Photographie : Alison Bechdel, en 2011 (Chase Elliott Clark, CC BY 2.0), Anouk Ricard, en 2020 (Dinkley, CC BY SA 4.0), Catherine Meurisse, en 2019 (Ctrindade, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com