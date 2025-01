L'auteur du Bleu est une couleur chaude est de retour

Plus que la naissance d'un amour au fil de ses pages, Jul Maroh a souhaité faire de son roman graphique le porte-parole d'autres messages: « J'espère en effet donner à lire une diversité de réalités qui cohabitent, rappeler l'importance des coming out à l'adolescence et comment ces moments sont déterminants pour le reste des vies en jeu, casser les clichés racistes et masculinistes, interroger les hontes et les terreurs sur lesquelles nous basons trop souvent nos décision. »



Et d'ajouter : « Et pour ce dernier point, c'est en cela que je considère que c'est un récit grand public, pas spécifiquement young adult. »

Inspiré par une "poétesse classique queer"

Boutonné en jalousie prend place dans un lycée, où le club de théâtre est en pleine préparation de sa pièce annuelle. Les acteurs répètent leurs textes tandis que Khalil, chargé de la scénographie, met la touche finale à ses décors. Le jeune homme a fait son coming out cette année et, s'il est couvé d'amour par sa famille et ses amis, la bienveillance n'est pas toujours au rendez-vous au lycée.

Isaël notamment, qui incarne Arlequin dans la pièce, garçon tantôt arrogant, tantôt mélancolique, ne rate pas une occasion de l'intimider. Entre eux, c'est électrique. Jusqu'à ce qu'une provocation de trop les envoie en heure de colle. Juste une petite heure qui, pourtant, pourrait tout changer...

Jul Maroh raconte : « Boutonné en jalousie est né d'un constat personnel au départ : les poètes et poétesses queers de notre culture sont sous-représente.e.s ou invisibilisé.e.s dans notre éducation francophone. Mon souhait était de pouvoir rendre hommage à l'un ou l'une d'entre eux et elles sous la forme d'une adaptation BD de l'un de ses poèmes. J'ai choisi Mireille Havet, autrice et poétesse lesbienne des années 1920, et son poème « Arlequin ». Une poétesse classique queer, adaptée pour une récit contemporain queer, et par un artiste queer... ça n'avait pas encore été fait (enfin je crois !). »

Mireille Havet, poétesse des Années folles, proche d’Apollinaire, Colette ou Gide, portait une écriture symbolique, marquée par le surréalisme, qui nourrit les rêves de Khalil, espace où ses désirs et terreurs prennent vie. Isaël, costumé en Arlequin, incarne la dualité et la dissociation de soi. « Isaël avance masqué, costumé… Son costume d’Arlequin, c’est son armure », explique l’autrice, évoquant ses peurs du rejet et des violences.

La bichromie verte et rose choisie par Jul Maroh reflète la dualité des points de vue de Khalil et Isaël. « La quadri me semblait inutile… Ces deux tons capturent l’ambiance printanière et contrastée du poème, » précise-t-iel. Le titre du livre, inspiré de l’expression québécoise « boutonné en jaloux », fait écho à une scène clef du récit, liée aux tensions entre les personnages.

Jul Maroh aborde frontalement le racisme et l’homophobie, dont Khalil est victime en raison de son homosexualité et de son origine arabe. « Ce no man’s land entre l’intime et le collectif est l’espace de toutes les luttes, mais aussi celui où se plantent des graines d’espoir et de force », conlut-iel.

Artiste transféministe au talent multiple et engagé, Jul Maroh a suivi une formation à l'École Supérieure des Arts de St-Luc et à l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. En 2011, iel publie son premier album, Le Bleu est une couleur chaude, un succès mondial. Récompensé par de nombreux prix, ce livre est adapté au cinéma sous le titre La Vie d'Adèle, qui remporte la Palme d'Or à Cannes en 2013.

Depuis, Jul Maroh a signé huit autres albums explorant l'intimité moderne et ses dimensions politiques, parmi lesquels Corps sonores, Hacker la peau, et You Brought Me the Ocean. Ce dernier est actuellement en cours d’adaptation en série par HBO. En 2014, iel a été commissaire d’exposition au CAPC de Bordeaux, où iel a conçu la narration politique Procession dans l’espace du musée. En 2015, iel cofonde le Collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme, affirmant ainsi son engagement féministe.

Jul Maroh mêle activisme et arts visuels à travers des approches riches et nuancées, nourries de son expérience transgenre et de son exploration des enjeux LGBTQ+. Ses œuvres, autant que son militantisme, témoignent d’un profond engagement pour des représentations inclusives et sensibles dans la bande dessinée.

En avant-première, les premières planches du roman graphique, qui sort le 24 janvier prochain, aux éditions du Lombard :

Crédits photo : Le Lombard

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com