Une rencontre au cœur de l’occupation

Aiyi Shao, héritière d’un club autrefois prestigieux, lutte pour préserver son héritage dans une ville en plein bouleversement. Ernest Reismann, un réfugié juif ayant fui l'Allemagne, erre sans ressources dans une métropole où les étrangers ne sont pas les bienvenus. Alors qu'il touche le fond, Aiyi lui tend une main inattendue : défiant les conventions et les avis contraires, elle l’engage comme pianiste dans son établissement.

La magie opère : grâce au talent d’Ernest, le club renaît, redevenant le lieu incontournable de Shanghai. Une complicité s’installe entre eux, alimentée par leur passion commune pour le jazz, mais leurs différences culturelles et sociales pèsent lourd. Fiancée à un autre homme, Aiyi se retrouve prise dans un tourbillon de dilemmes, alors que la guerre intensifie les tensions. À mesure que leur lien se transforme en un amour profond, leurs choix deviennent cruciaux : survivre ou céder à leurs sentiments.

Dans ce contexte tumultueux, le destin d’Aiyi et d’Ernest est irrémédiablement bouleversé, les entraînant vers des sacrifices et des révélations qui changeront à jamais le cours de leurs vies.

Les Éditions Harper Collins nous en offrent les premières pages en avant-première :

Weina Dai Randel est l’autrice primée des romans The Moon in the Palace et The Empress of Bright Moon. La Dernière Rose de Shanghai est son premier livre traduit en français. Née en Chine, Weina Dai Randel est arrivée aux États-Unis à vingt-quatre ans. Elle est titulaire d'une maîtrise en anglais de la Texas Woman's University à Denton, au Texas, et a travaillé comme professeure adjointe à l'Eastfield College.

Par Clotilde Martin

