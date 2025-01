Héloise d'Ormesson : 20 années d'édition(s)

LECFestival2024 – Dans le cadre de la 37e édition du festival Littératures européennes de Cognac, petits et grands ont été transportés dans l’univers de « Le Fils du Roi d’Irlande », un spectacle conté et chanté par Caroline Sire. Une aventure épique où se mêlent les mythes et légendes de l’Irlande : géants, princesses, et magie... Pour le plus grand bonheur des enfants, et de leurs parents !