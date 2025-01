L'autrice de bande dessinée Patricia Lyfoung est morte  

Son éditeur de toujours, Thierry Joor tient à saluer « une artiste d'exception, dotée d'un talent rare pour raconter des histoires qui transcendent les âges et les cultures. Sa capacité à mêler influences franco-belges et mangas a participé à faire évoluer les codes de la bande dessinée contemporaine et ouvert la voie à une nouvelle génération d'auteurs. »

De son côté, le groupe Delcourt partage : « La disparition de Patricia Lyfoung laisse un vide immense au sein de notre maison et dans le monde de la bande dessinée. » Et d'adresser « ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches ».

Avec près de 60 titres à son actif publiés dans notre maison, elle a influencé des générations de lecteurs et lectrices.

Née en 1977 à Villeneuve-la-Garenne, Patricia Lyfoung est jeune attirée par le dessin, ce qui la conduit naturellement à poursuivre ses études à l'école des Gobelins. Après avoir travaillé quelques années dans l'animation comme assistante storyboard et chara-designer pour la série Totally Spies ! et story-boarder pour Martin Mystère chez Marathon Animation, elle décide de se consacrer à la bande dessinée.

Son intérêt pour les costumes et les récits romantiques est éveillé par le dessin animé Lady Oscar. Elle développe une passion pour le manga, influencée par des auteurs tels que Rumiko Takahashi et Misturu Adachi. Elle apprécie également la bande dessinée européenne, notamment les œuvres de Marini, Yslaire, et Gibrat.

Parallèlement à son travail sur La Rose écarlate, un projet qui a mûri pendant quatre ans, Patricia a contribué au trimestriel spécialisé manga Coyote Mag, où elle a publié Strike, ainsi qu'au fanzine Light & Darkness. Elle est également la scénariste de Comme ton ombre chez Soleil.

En 2012, elle lance Un prince à croquer, une nouvelle série jeunesse chez Delcourt, et continue avec La Rose écarlate Missions, spin-off de La Rose écarlate avec Jenny au dessin, toujours chez Delcourt. En collaboration avec Patrick Sobral et Philippe Ogaki, elle est co-créatrice des Mythics, une autre série jeunesse lancée chez Delcourt.

Elle met en scène six jeunes héros luttant contre le Mal. Le 23e tome est paru en novembre 2024, et le 24e est prévu pour mai 2025.

Crédits photo : Georges Seguin (CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com