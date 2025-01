Nuits de la lecture : À Paris, une bibliothèque transformée en "agora sonore"

Le temps d’une soirée, la Bibliothèque Mines Paris — PSL devient un théâtre d’expérimentation sonore. De 19 h à 21 h, les participants — lecteurs réguliers ou simples visiteurs — investiront les différents niveaux de ce lieu emblématique du boulevard Saint-Michel. Répartis en petits groupes, ils se saisiront d’ouvrages tirés des collections et les feront résonner, à voix haute ou basse, dans un dialogue mouvant et organique.

L’expérience, baptisée « Polyphonie/Agora : les voix de la bibliothèque », invite chaque participant à évoluer librement dans l’espace, « à butiner d’un livre à l’autre », expliquent-ils, et à ajuster sa voix en fonction de ses envies. La bibliothèque devient alors une Agora au sens grec du terme : un lieu où se croisent les idées, les savoirs et les usages.

Préparer la polyphonie

Pour préparer cette immersion, deux ateliers sont proposés en amont, les 13 et 20 janvier. Ces séances permettent aux participants de se familiariser avec la lecture à voix haute, de s’approprier les textes et de comprendre l’interaction entre les mots et l’architecture du lieu.

« Ces ateliers, c’est un peu comme un échauffement collectif », commente Fabien de Chavanes, le danseur, chorégraphe et photographe qui pilote le projet. « Ils permettent de créer une dynamique de groupe, où chaque voix, chaque intonation, enrichit la composition sonore finale. » L’objectif est clair : donner aux participants les outils pour explorer une bibliothèque qui devient un espace de résonance, d’échange et de transmission.

Une architecture au service du spectacle

Au-delà de la performance, « Polyphonie/Agora » interroge la fonction même de la bibliothèque. Ce lieu, souvent perçu comme un espace figé dédié à la conservation, se réinvente ici en « laboratoire ». « La bibliothèque se trouve investie comme un rhizome au cœur de l’École, où les savoirs et les usages se croisent », soulignent-ils dans un communiqué.

À LIRE – Nuits de la lecture : une 9e édition sous le signe des patrimoines

L’architecture singulière de la Bibliothèque Mines Paris — PSL joue un rôle central dans cette immersion. Et pour cause : ses niveaux suspendus et son acoustique naturelle amplifient les voix. « Polyphonie/Agora » s’inscrit pleinement dans le thème de cette 9e édition des Nuits de la Lecture : explorer les patrimoines, matériels et immatériels.

Crédits image : Wiki revolution, CC BY-SA 4.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com