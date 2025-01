Poudlard à Tokyo ? Harry Potter et Detective Conan font la paire

Warner Bros. et Shogakukan, les studios responsables de Harry Potter et Detective Conan, n'ont pas divulgué les détails de ce projet, se contentant de révéler une affiche mettant en avant les personnages principaux des deux univers.

Depuis lors, les fans s'adonnent avec enthousiasme aux spéculations : une d'elles soulignent, par exemple, que les personnages principaux de chaque série sont célèbres pour leurs lunettes emblématiques.. Plus prosaïquement, les deux franchises jouissent d'un lien avec Universal Studios Japon.

Alors que la saga Harry Potter n'est plus à présenter en Occident, Detective Conan est davantage apprécié par un public de niche dans nos contrées. Au Japon, c'est le contraire, où la série de mangas et d'anime est déjà culte. L'oeuvre de Gosho Aoyama, qui a débuté en 1994 dans Weekly Shonen Sunday de Shogakukan, est toujours en cours. Depuis avril 1997, l'éditeur Kana publie la version française. Le 106e tome est paru en octobre dernier.

La série télévisée d'animation Détective Conan est produite par TMS Entertainment, précédemment connu sous le nom de Tokyo Movie Shinsha, et Yomiuri Telecasting Corporation. Elle compte plus de 1000 épisodes depuis sa première diffusion le 8 janvier 1996 sur le réseau japonais Nippon Television. En France, elle a été diffusée sur diverses chaînes, dont Mangas depuis mai 2022. Les premiers épisodes de Détective Conan sont également accessibles sur diverses plateformes de streaming.

Il existe par ailleurs des films d'animation, des OAV, des adaptations en prise de vue réelle, ou encore des jeux vidéo. Un film, Detective Conan : One-Eyed Flashback, est prévu pour une sortie au Japon le 18 avril. Ce sera le 28e film de la franchise au pays du soleil levant.

Côté Harry Potter, HBO n'a pas encore révélé la distribution de sa future série. Les producteurs visent un casting diversifié et inclusif, ouvert à toutes les ethnies, sexes, handicaps, orientations sexuelles, et identités de genre. Un engagement qui contraste avec l'autrice de la saga, J.K. Rowling, productrice exécutive de la série, et abonnée aux accusations de transphobie.

Warner Bros Discovery ambitionne de produire au moins sept saisons, avec une première diffusion prévue en 2026 sur la plateforme Max. L'objectif est de toucher une nouvelle génération de spectateurs qui n'ont pas grandi avec les films originaux. La série s'inscrit dans une stratégie plus large de Warner pour repositionner HBO Max dans le paysage des services de streaming. Actuellement quatrième en termes d'abonnés, avec environ 75 millions de membres, la plateforme vise à s'orienter vers un contenu moins élitiste et plus accessible.

À LIRE - Dans 380 librairies, La Nuit des livres Harry Potter 2025

Le 3 septembre dernier, Warner Bros. Games cette fois, a sorti le jeu, Harry Potter : Quidditch Champions. Il propose une plongée interactive dans le monde du Quidditch, le sport emblématique de l'univers de Harry Potter, avec la participation de personnages célèbres tels que Harry Potter, Ron Weasley, Ginny Weasley, Draco Malfoy et Cho Chang.

Le jeu est disponible sur Xbox, PC (via Steam et Epic), PlayStation et Nintendo Switch.

Crédits photo : Warner Bros / Shogakukan

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com