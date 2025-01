Houris : les secrets d'écriture bien gardés du Goncourt de Kamel Daoud

Démasqué par Slate, le flagrant copier-coller de Houellebecq valut à l’auteur et son éditeur Flammarion de vilaines sueurs froides, quand le PDF intégral du roman circula ouvertement sur la toile. La maison admit, bien qu’à demi-mot, une utilisation inappropriée de la licence Creative Commons qui structure l’encyclopédie en ligne. Au terme d’une splendide controverse, le romancier remercia officiellement Wikipedia et ses contributeurs d’avoir contribué à son ouvrage.

Houris, un Goncourt polémique

Mais Wikipedia, c’était le Web 2.0 : aujourd’hui, les réseaux sociaux inspirent — et révèlent : tout juste salué par l’Académie Goncourt, Daoud était accusé par Saâda Arbane d’avoir utilisé sa tragique histoire. La jeune femme, née en 1993 à Djelfa, avait miraculeusement survécu à une attaque terroriste qui avait coûté la vie à une grande partie de sa famille.

Mutilée à vie, cette Oranaise avait échappé à la mort par égorgement — une histoire bien connue dans la cité où vit cette sportive, surnommée « celle qui ne parle pas ».

Son histoire avait bel et bien servi à l’ensemble de la construction narrative de Houris, affirmait-elle. Et ce, alors qu’elle se serait confiée à l’épouse de l’écrivain, sous le sceau du secret médical. « Cela fait 25 ans que je cache mon histoire, que je cache mon visage, que je refuse qu’on me montre du doigt. C’est horrible », révélait-elle dans un entretien avec One TV, sur YouTube.

Rapidement, les éditions Gallimard, puis Kamel Daoud dénoncèrent une kabbale, d’autant que le Salon International du Livre d’Alger avait refusé la présence de la maison centenaire — sans officiellement pointer du doigt le dernier livre de Daoud. « Procès médiatique », jurait l’auteur, voire « violentes campagnes diffamatoires », renchérissait son éditeur, Antoine Gallimard, convaincu qu’elles étaient « orchestrées par certains médias proches d'un régime dont nul n'ignore la nature ».

Inspiré, expirer

« Mon histoire était là, en moi, depuis des années, ce qui explique la vitesse de l’écriture d’Houris, comme une délivrance », attestait Daoud dans Le Point, répondant à ce qu’il qualifie de calomnie. « Cette jeune femme s’identifie à mon personnage, comme elle en témoigne sur les plateaux de télévision algériens. Aujourd’hui, elle m’accuse de lui avoir volé son histoire et d’avoir violé son intimité, et elle se retrouve exhibée par un régime en mal de sens. C’est une tragédie en deux actes : il y a le jour où on égorgea cette jeune femme, et le jour où elle a été utilisée dans une mise en scène. »

L’’origine de l’histoire interroge et divise, selon les opinions, mais qu’en est-il des inspirations du roman ? L’autrice Judith Bouilloc a communiqué à ActuaLitté des photos et captures d’écran, laissant entendre qu’à plusieurs reprises, Daoud a distillé des informations historiques émanant de posts diffusés bien antérieurement tant via Facebook que Twitter.

Houris, par un habile procédé narratif, fait ainsi état de massacres perpétrés en Algérie entre 1992 et 2000. Des références historiques à même de marquer l’esprit du lecteur. Si Kamel Daoud a volontiers parlé de ses « archives personnelles » et de ses « enquêtes de terrain » auprès des victimes de la guerre civile algérienne, les informations historiques retracées par le mouvement Ajouad n’auraient jamais été évoquées.

Cette organisation a vu le jour en décembre 2010 à l’initiative de Nazim Mekbel, le fils du billettiste et chroniqueur satirique Saïd Mekbel, assassiné le 3 décembre 1994 dans un petit restaurant d’Hussein Dey. Il était directeur par intérim du quotidien Le Matin.

Histoire d'une mémoire

Active sur les réseaux sociaux (Facebook, 24.000 membres, et X, 4500 membres), l'association documente l’identité et l’histoire des victimes du terrorisme islamiste en Algérie, ainsi que les principaux événements de la « décennie noire ». Par-delà la logique macabre du chiffre, Ajouad s’est donné pour objectif central l’humanisation des Algériennes et Algériens assassinés durant cette période. Derrière chaque chiffre, un nom, derrière chaque nom, une photo, un récit à relater, une histoire à documenter et à transmettre pour les générations futures.

Contactée, l'association Ajouad assure à ActuaLitté n'avoir « jamais donné l’autorisation à Kamel Daoud de reproduire nos parutions dans un roman ». L'écrivain aurait pourtant pris attache en mai 2024, sans que cette démarche n'aboutisse à l'époque – quel était l'avancement du roman, à cette date, dont la parution se fit le 15 août. Et pourtant, d'une page du roman à un post, difficile de jouer aux 7 erreurs...

La reprise des informations dans ces éléments postés à des dates nettement antérieures à la commercialisation de l’ouvrage ont conduit à une autre interrogation. De fait, le compte d’Ajouad diffuse également des éléments tirés d’une chronologie complémentaire, fruit d’un autre travail de recensement, par l’association Algeria Watch.

Multiplier les sources, discrètement ?

En effet, le militant des droits de l’Homme Salah-Eddine Sidhoum s'était lancé dans un travail similaire. Condamné à 20 années de prison par contumace en 1997, il était accusé d’« appartenance à un groupe terroriste et apologie d´actes terroristes » et acquitté en octobre 2003. Cette chronologie qu'il établit des massacres est devenue une référence – donc une source fiable.

Toujours dans cette tribune publiée dans Le Point, Kamel Daoud détaillait sa méthodologie : « Depuis des années, je collecte des informations, des vidéos et des photos, je mène des recherches et je contacte des familles. En juin 2023, j'ai fait des déplacements à Had Chekala, et j'ai consulté des archives. »

Le lecteur ne trouvera cependant aucune référence dans l'ouvrage au travail de l’association Algeria Watch et à la chronologie de Salah-Eddine Sidhoum.

“Ni contactés ni sollicités”

Salima Mellah, membre de l’association Algeria-Watch créée en 1997, à l’origine de la publication de cette chronologie, répond sans hésiter : « Kamel Daoud ne nous a pas contactés ni sollicités pour reproduire ces éléments. »

Cette documentation, qui « répertorie les massacres, quels qu’en soient les responsables », insiste-t-elle, nécessita pourtant un travail méticuleux. Débuté dès 1996, en lien avec des personnes basées en Algérie, ce funeste inventaire s’appuyait sur des témoins locaux, des avocats, mais également des articles de presse, compilés et vérifiés, issus de journaux algériens ou internationaux.

Précieux, au point d’avoir été communiqué par Algeria-Watch au Conseil des droits de l'homme dans le cadre de l'examen périodique universel de l'Algérie. « Il ne s’agit pas d’un document officiel du Conseil ou de l'ONU. Il émane de notre association. Mais, de la sorte, l’ONU en garde une trace », poursuit Salima Mellah.

Et d’ajouter : « Ces massacres, en particulier les plus grands d’entre eux, représentent le tabou des tabous. Grâce aux travail acharné des familles et des avocats, les personnes disparues suite à des arrestations ou enlèvements par des agents de l’Etat ont obtenu une forme de reconnaissance de l’État, il est également possible d’évoquer la torture. L’État serait “responsable, mais pas coupable” selon la devise officielle. »

« Que le romancier se soit servi de cette liste pour étayer ses thèses est dérangeant. D’abord parce que contrairement à ce qu’il prétend, parler de la “tragédie nationale”, selon la terminologie officielle, n’est pas interdit mais sert en réalité à occulter la part de responsabilité de l’État dans ces crimes et répéter que les islamistes en sont les seuls responsables. »

« Ce qu’interdit l’article 46 de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale c’est de remettre en question cette version officielle en s’interrogeant sur les véritables commanditaires de nombreux massacres, et l’identité de certains groupes armés qui les ont commis. »

« L'article 46 de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale en Algérie prévoit des peines de 3 à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 250.000 à 500.000 DA pour toute personne utilisant la tragédie nationale pour nuire aux institutions de l'État, ternir l'image de l'Algérie ou discréditer ses agents. Les poursuites sont automatiquement engagées par le ministère public, et en cas de récidive, les peines sont doublées. L’article s’inscrit dans le “chapitre sixième : mesures de mise en œuvre de la reconnaissance du peuple algérien envers les artisans de la sauvegarde de la République algérienne démocratique et populaire”. »

Recopie fidèle, mais plagiat ?

Soumis à une avocate, les passages relèvent d'une utilisation manifeste des documents précités, reconnaît-elle. Mais difficile de déterminer si, juridiquement, le procédé serait susceptible d’être condamné au titre de la contrefaçon. De fait, l’originalité de la forme, critère de protection par le droit d’auteur, serait considérée comme posant question dans la mesure où la forme est traitée comme une information brute « avec une forme stylistique à l’os ».

« Il aurait été intellectuellement préférable et éthique que la source soit citée a minima dans les remerciements ou dans une bibliographie de fin d’ouvrage », souligne l’avocate. Il semblerait toutefois que cette méthode pourrait en revanche constituer un parasitisme économique « au sens où Kamel Daoud se serait placé sciemment dans le sillage des associations ayant collecté ces informations, afin de profiter sans bourse délier de leurs investissements », nous précise une consoeur.

De fait, fort de son prestigieux prix, l'ouvrage s'est écoulé à plus 366.000 exemplaires à date (donnée : Edistat). L’approche trouble d’autant plus que certains passages trouvent un écho avec les tragédies relatées, mais dans des versions cette fois reformulées. Pourquoi avoir procédé tantôt à une reformulation et tantôt non, comme on le constate dans les exemples relevés ci-dessous ?

Selon la secrétaire générale des éditions Gallimard, Karina Hocine, ces « découvertes étonnantes » se résument à « des informations brutes sur des faits historiques publics, précédemment parues dans la presse, et que ces associations ont elles-mêmes reprises, sans citer leurs sources ».

Réjoignant l'analyse juridique faite, elle considère qu'elles « ne donnent prise à aucune appropriation par le droit d’auteur. Elles se limitent à quelques occurrences et s’inscrivent dans le cadre du travail sur les personnages ». Et de conclure : « En outre Kamel était en contact avec ces associations qui n’ont jamais revendiqué aucun droit. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

