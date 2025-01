Après Les Affranchis et Casino, Nicholas Pileggi signe The Alto Knights

Écrivain, Nicholas Pileggi a publié Wiseguy: Life in a Mafia Family en 1985 (traduit par René Baldy aux Presses de la Cité), puis Casino: Love and Honor in Las Vegas, en 1995 (non disponible en français). Deux ouvrages qu'il a ensuite changés en scénarios, pour Martin Scorsese.

Cette fois, pas de Scorsese derrière la caméra, mais un certain Barry Levinson, un réalisateur tout aussi légendaire, derrière les films Good Morning, Vietnam (1987), Rain Man (1988) ou encore Des hommes d'influence (1997).

Du côté du casting, Robert De Niro retrouve une ambiance qu'il connait bien, avec une particularité : il incarne à l'écran deux personnages, Frank Costello et Vito Genovese, deux figures redoutables et redoutées de la mafia new-yorkaise, dans les années 1950...

Le film sera en salles le 19 mars 2025.

Par Antoine Oury

