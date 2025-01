Plongez dans la magie de la Nuit de la lecture

La Nuit de la lecture se décline en deux volets : des duos de lecture en ligne et des activités en librairies, en bibliothèques ainsi que dans de nombreux lieux partenaires. Ne manquez pas cette célébration de la littérature, une expérience unique et chaleureuse au cœur de l'hiver.

La Nuit de la lecture s’inscrit dans le cadre d’un événement international initié en France par le ministère de la Culture et coordonné depuis 2022 par le Centre national du livre (CNL). Son objectif est de raviver ou de susciter le plaisir de la lecture, en mettant de l’avant la joie qu’elle procure et les discussions qu’elle inspire.

Cette année, les porte-paroles de l’événement sont l'auteur Éric Chacour et l'autrice Chloé Varin (en photo), deux voix marquantes de la littérature québécoise contemporaine. Leur engagement témoigne de la vitalité de la scène littéraire du Québec et de l'importance de promouvoir la lecture sous toutes ses formes.

Tous deux passionnés par la lecture et l'écriture, les porte-paroles partagent la mission essentielle de La Nuit de la lecture : développer une culture de la lecture au Québec et encourager le plaisir de lire pour tous et toutes.

Une programmation diversifiée

D’Amos à Thetford Mines, de Granby à Jonquière, en passant par Québec et Montréal, des lectures publiques et des rencontres avec des écrivaines et des écrivains seront proposées par 17 librairies, bibliothèques et autres lieux partout au Québec :

• Abitibi-Témiscamingue : Bibliothèque municipale d’Amos, Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda.

• Bas-Saint-Laurent : Bibliothèque Lisette-Morin (Rimouski), Bibliothèque Rose-Alma-Gaudreau (Saint-Mathieu-de-Rioux).

• Capitale-Nationale : Maison de la littérature (Québec).

• Chaudière-Appalaches : Bibliothèque l’Hiboucou (Thetford Mines).

• Estrie : Bibliothèque North Hatley, Librairie Les Deux Soeurs (Sherbrooke).

• Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : Librairie Liber (New Richmond).

• Lanaudière : Bibliothèque Diane-Lavallée (Saint-Alexis).

• Laval : Société littéraire de Laval.

• Montérégie : Bibliothèque Paul-O.-Trépanier (Granby), Bibliothèque de Candiac, Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère (Boucherville).

• Montréal : Bibliothèque de La Petite-Patrie, Atelier-Librairie Le Livre voyageur.

• Saguenay–Lac-Saint-Jean : Librairie Marie-Laura (Jonquière).

En parallèle, 40 écrivaines et écrivains se relaieront en direct sur la plateforme Zoom, de 18 h à 23 h, pour lire leurs œuvres et partager leurs univers avec le public.

Chaque session de 45 minutes sera l'occasion d'une rencontre vivante, où les auteurs et autrices feront la lecture à leurs spectatrices et spectateurs. La programmation, imaginée par l’UNEQ et la Fondation Lire pour réussir, a été conçue pour satisfaire tous les goûts et tous les âges, offrant ainsi une expérience littéraire riche et variée.

Aucune captation ni rediffusion n’est envisagée. Il vous faut donc saisir ces moments privilégiés et vivre l'événement en temps réel, dans toute sa convivialité et son intimité. Composez votre soirée à la carte et, la Nuit venue, installez-vous dans le confort de votre foyer pour profiter de cette occasion unique !

Des duos de lecture en ligne

Éric Chacour et Catherine Leroux, Chloé Varin et Carine Paquin, Jean-Philippe Morasse et Éric Bernier, Caroline Merola et Élise Turcotte, Andrew Katz et Juliana Léveillé-Trudel, Louis-Karl Picard-Sioui et Sébastien Bérubé, Julie Champagne et Carole Tremblay, Jean-Paul Eid et Samuel Cantin, Sonya Malaborza et Catherine Bush, Mélodie Joseph et J.D. Kurtness, Jean-Philippe Pleau et Isabelle Picard, Chantal Ringuet et Elaine Kalman Naves, Jimmy Beaulieu et Catherine Ocelot, Catherine Lafrance et Chantal Havard, Céleste Godin et Xénia Gould, Claire Holden Rothman et David Bouchet, Josée Marcotte et Dominic Bellavance, Jean-Paul Daoust et Carole David, Jessyca David et Geneviève Simard, Kama La Mackerel et Matéo Pineault.

Pour consulter la programmation détaillée et s'inscrire à l'événement : www.nuitlecture.ca

Crédits photo © Lucas Prud'homme-Rheault

