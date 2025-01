En attendant sa réforme, le Pass Culture à l'Assemblée nationale

Questionné de toutes parts, le Pass Culture faisait l'objet, ce mercredi 15 janvier au matin, d'une audition menée par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, présidée par Fatiha Keloua Hachi (Socialistes et apparentés, Seine–Saint-Denis). Le président de la SAS Pass Culture, Sébastien Cavalier, a répondu aux questions des députés pendant 1h45 environ, défendant les acquis du dispositif.

À gauche comme à droite, les membres de la commission se sont largement basés sur le rapport de la Cour des Comptes, publié en décembre dernier, qui s'était révélé assez mitigé quant à l'efficacité de l'ensemble. L'institution pointait notamment des inégalités d'accès à la culture persistante ainsi qu'une faible diversité dans les dépenses des jeunes, le livre profitant largement de la manne.

Devant les députés, Sébastien Cavalier a paré aux critiques en présentant quelques données d'une « étude pas encore publiée » sur le devenir des jeunes ayant profité des crédits du Pass Culture, les « cohortes sortantes ». Selon lui, 2/3 des jeunes sortis du Pass ont découvert un nouveau lieu culturel (+13 % en un an et demi), 54 % ont fait des réservations dans des domaines qu’ils ne connaissaient pas avant le Pass (+ 16 % sur la même période) et 1/3 d’entre eux estiment que la culture a une place plus importante dans leur quotidien.

Des observations qui, d'après le président de la SAS, rendent compte d'une « dynamique » liée au dispositif : « Quand les jeunes ont découvert les lieux de culture, ils y retournent ensuite », assure-t-il, appelant à « regarder les évolutions ».

Une réforme attendue

Dès son arrivée au ministère de la Culture, Rachida Dati avait esquissé une réforme du Pass Culture, dispositif mis en place dès le premier mandat d'Emmanuel Macron. Elle avait alors esquissé un renforcement des opérations de médiation et de l'éditorialisation au sein de l'application, ainsi qu'un travail plus suivi avec certains opérateurs, notamment ceux de l'éducation populaire.

La prochaine réforme qui se dessine, alors que les dépenses de l'État sont revues à la baisse, devrait sans trop de doute redéfinir les moyens du Pass Culture. Sans pouvoir la détailler en l'absence d'arbitrage net, Sébastien Cavalier a néanmoins évoqué plusieurs pistes : une action sur les classes d'âge concernées par le Pass, sur les montants accordés et l'éventuelle mise en place d'une bonification sous conditions de ressources. Dans tous les cas, ces changements viseraient à réduire l'enveloppe du dispositif, concernant les crédits alloués.

Du côté de l'offre elle-même, l'instauration d'une enveloppe réservée au spectacle vivant serait à l'étude, pour inciter les jeunes à découvrir ce secteur encore largement boudé. Sébastien Cavalier explique néanmoins que « le Pass Culture ne peut pas répondre à toutes les difficultés qu'il peut révéler ou mettre en exergue ». « Aller acheter un livre, se rendre au cinéma, c’est plus facile que d’aller voir un spectacle, qui se déroule le soir, et dont les barrières à l’entrée sont plus nombreuses », souligne-t-il.

Concernant les inégalités territoriales dans l'accès à l'offre culturelle, le président de la SAS avancera le même argument. Si le Pass peut faciliter, il ne peut pas régler à lui seul la question du transport, « qui concerne aussi l'activité sportive ou le simple fait de faire ses courses », dans une zone rurale. Cependant, une collaboration avec les collectivités peut améliorer la situation et apporter des solutions, selon lui.

Économie et efficacité

Avec son budget conséquent, qui s'établissait à 267,5 millions € dans les missions du ministère de la Culture pour 2024, contre seulement 107,5 millions € de crédits destinés à l'éducation artistique et culturelle (EAC), le Pass Culture soulève évidemment des questions relatives à son financement.

Interrogé sur la masse salariale conséquente de la SAS, de 175 personnes, Sébastien Cavalier assure qu'elle est nécessaire, et l'explique par l'internalisation de « la fabrication de l’application », une décision prise « parce que cela permet d’avoir des équipes plus pérennes, et une meilleure qualité de la production dans la durée ». Malgré les dépenses de personnel plus importantes, l'opération permettrait d'économiser sur le long terme. Et, pour rentabiliser un peu plus le travail sur l'application, le ministère réfléchit à la possibilité de faire de celle-ci « un GPS pour la culture », utile à l'ensemble de la population française.

Au sujet du siège de la SAS, situé rue La Boétie, dans le très cossu 8e arrondissement de Paris, le président affirme que le rapport qualité-prix y était plus avantageux qu'à d'autres endroits de la capitale. « Cela coûte plus cher à Paris de s’installer près de République ou du Sentier aujourd’hui », note-t-il. Quant au budget conséquent du Pass Culture, « 90 % sont consacrés aux dépenses culturelles des jeunes », promet Sébastien Cavalier, sans pousser la transparence jusqu'à révéler son salaire, dont le montant lui a été réclamé lors de l'audition.

Dans un rapport publié en 2023, la Cour des Comptes, déjà, suggérait de faire de la SAS Pass Culture un opérateur de l'État, étant donné que celui-ci en finançait l'activité — quand les industries culturelles devaient, à l'origine, participer —, pour en assurer un meilleur contrôle. Se disant favorable, Sébastien Cavalier précise que la ministre de la Culture l'est aussi, mais qu'« en termes de calendrier, ce sera quelque chose qui se fera probablement à l'horizon 2026 ».

L'audition complète peut être visionnée à cette adresse.

