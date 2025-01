Un poète vise la mairie, avec les municipales de 2026

Fondé voilà une dizaine d’années, Le Capital des Mots œuvre à la promotion et la diffusion de la poésie contemporaine. Il se distingue par son engagement en faveur de l’expression poétique sous toutes ses formes. Et offre ainsi aux auteurs un espace de publication et de visibilité.

Mais voilà : d’ici quelques mois, elle perdra son président, dont la démission est actée pour novembre prochain. « L’année prochaine, pour les Municipales de 2026 à Joinville-le-Pont, je me présenterai sur une liste comme colistier », indique-t-il à ActuaLitté.

« Je quitte le monde associatif pour me consacrer encore plus à mon œuvre personnelle et à la culture au niveau local, dans ma commune », précise l’auteur. Son engagement l’orientera « soit sur une liste LR du maire sortant Olivier Dosne, soit une autre centre droit ».

Se présentant comme un ancien militant PS et EELV, il revendique aujourd’hui une adhésion à LR et vise, selon les résultats des élections, une présence dans la majorité. « Tout cela pour être soit maire-adjoint à la culture, soit conseiller municipal », ou bien entrer dans l’opposition, en cas d’échec.

Pour l’heure, la présidence du Capital des Mots n’a pas de successeur. Son trésorier est le poète et enseignant Jad Seif, Pierre Kobel, ancien professeur des écoles et poète, en est le secrétaire et Mireille Podchlebnik est secrétaire adjointe, médécin à la retraite et poétesse.

L’association œuvre avant tout à travers sa plateforme en ligne, sous la forme d’une revue numérique, donnant la parole à des poètes issus de divers horizons culturels et littéraires.

