L'ALT-EDIC, protéger la diversité linguistique à l'heure des IA

En décembre 2023, 10 États membres de l'Union européenne ont proposé la création d'un consortium européen pour une infrastructure numérique, capable de porter une politique commune en matière de données linguistiques. La Commission européenne, en février 2024, a concrétisé ce projet, donnant naissance à l'Alliance pour les technologies des langues.

Au sein de la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, cette ALT-EDIC rassemble 17 membres et 8 États membres et régions observateurs, sous la coordination de la France. Les profils des membres sont variés, et vont du ministère de la Culture (en France, en Irlande ou en Lituanie, par exemple) aux centres de recherche (Luxembourg, Bulgarie, Hongrie), en passant par des agences ou ministères orientés vers le numérique (Danemark, Espagne, Grèce).

L'Alliance pour les technologies des langues entend agir sur plusieurs axes, afin de défendre la diversité linguistique. Ainsi, elle fédère les données dans ce domaine, en portant une attention particulière aux langues comptant peu de locuteurs, pour s'assurer de leur présence maintenue dans la sphère technologique.

Elle rassemblera des fonds publics et privés pour amorcer le développement de nouveaux projets de grands modèles de langage et de modèles de base. Concernant les modèles existants, l'ALT-EDIC avancera un référentiel de modèle de langage en source ouverte et participera à l'élaboration de méthodologies d'évaluation, afin de pointer les biais et autres discriminations des grands modèles de langage.

Enfin, l'ALT-EDIC sera l'interlocutrice des administrations publiques pour informer les citoyens des avancées technologiques liées à l'IA et sur les enjeux et questions soulevés par ces dernières.

L'ALT-EDIC est dirigée par une Assemblée des Membres, laquelle élit parmi ses membres un président et un vice-président, mais nomme aussi le directeur du consortium. Ce dernier est Édouard Geoffrois, qui a pour missions de gérer les activités et opérations d’ALT-EDIC, et d’assurer la collaboration avec les différentes parties prenantes, y compris l’assemblée des membres, le comité d’orientation stratégique et les industries.

Il est également chargé d’orienter le développement d’ALT-EDIC vers des services pleinement opérationnels, conformément au programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 de la Commission européenne.

Sept postes sont à pourvoir, dans des domaines variés (responsable administratif, expert juridique, gestionnaire de données linguistiques, développeur, chargé de communication…), au sein de l'ALT-EDIC, accessibles à cette adresse.

