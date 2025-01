Bristol, de Jean Echenoz : la vie est un songe

Tant de choses pèsent déjà, il n’est pas nécessaire d’en rajouter par les mots romanesques, peut-on se dire. Qui plus est, tout échappe, vanité des vanités, dont nous sommes le jouet — alors, autant en rire, s’évader par là même en vitesse.

Dynamisme

Tout commence de façon dynamique, par une coïncidence majeure : « Bristol vient de sortir de son immeuble quand le corps d’un homme nu, tombé de haut, s’écrase à huit mètres de lui. Bristol n’y prête pas attention et se dirige vivement vers la Seine. » Sans rapport entre elles, deux actions convergent, dont les mouvements quadrillent l’espace de la fiction qui s’ouvre sur l’axe vertical et l’axe de la profondeur.

Visiblement, le lexique accuse la vitesse à laquelle tout s’opère, laquelle accentue à son tour l’effet de surprise qui saisit le lecteur, pris au dépourvu. Le livre juste ouvert, tout bascule, et dès sa matière apparue, la moitié en est évincée — la plus sérieuse, en l’occurrence. Or la suite ne fait qu’amplifier ce vide, sa tendance à tourner toujours plus vite, jusqu’au vertige. Chaque certitude qui prend le fait pour mieux se défaire en fin de compte, à chaque fois.

Surprise

L’étonnement rebondit, en l’espèce : il est à double détente. Deux temps se succèdent clairement. On s’étonne d’abord d’une chute voisine qui avait peu de chance d’advenir, puis de l’absence de réaction qu’elle suscite chez Bristol qui s’active dans la direction voulue sans en prendre note, sur les rails de son quotidien.

L’univers d’Echenoz est souvent au carré, sinon au cube, voire plus — la fin du vingtième chapitre de Bristol le rappelle —, attiré par les degrés de sens qu’il est possible de faire miroiter dans un roman par divers procédés, dont celui de la mise en abyme, notamment.

Équivoques, elliptiques, ses textes fascinent par les puissances fictionnelles qu’ils suggèrent, tant sur le plan narratif que stylistique. Ils refusent de rester au premier degré de l’intrigue pour narrer sagement, nous tenir en haleine par l’histoire qu’ils relatent sans interférer, émettre des écarts, des ondes de possibles inventives.

Décalage

Souvent brillantes, ostensibles ou subtiles — toutes les échelles conviennent au narrateur echenozien, de la plus fine à la plus vaste —, prenant le pas sur l’univocité de l’intrigue, ces marges génèrent un humour qui chahute la réalité, la remet en question.

Que l’homme qui tombe soit nu et que, juste après sa chute, le récit s’en écarte pour faire un point météo incongru, trop précis pour être vraisemblable, au surplus, augmente la distance qui s’invite d’emblée : « C’est un premier matin d’automne, très tôt pour lui, trop frais pour la saison, neuf heures dix et six degrés Celsius. »

L’anecdotique supplante l’essentiel, renverse l’ordre des choses. Manifeste, ce décalage évoque la seconde dimension vue plus haut, de même que tous les autres, qui signent les livres de l’auteur à la recherche d’air, d’apesanteur.

Vive et cocasse, à plans multiples, l’esthétique echenozienne frappe d’entrée dans Bristol, déjouant le poids du réel. Mille autres effets venant d’elle attendent le lecteur dans ce nouvel opus aux rebonds perpétuels, labile comme jamais, où la vie est un songe.

Par Galien Sarde

Contact : sardegalien@gmail.com