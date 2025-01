Franck Thilliez, président du 56e Prix Maison de la Presse

Parmi les 12 ouvrages sélectionnés, le Comité de Lecture fera connaître les 6 finalistes qui seront proposés au Jury. Ce dernier, composé d’une trentaine de personnes – en grande majorité de libraires propriétaires d’un commerce sous enseigne Maison de la Presse –, se réunira pour délibérer. Le 56e Prix Maison de la Presse sera remis par le Président du Jury lors d’une soirée spéciale organisée à Paris, le jeudi 15 mai.

Franck Thilliez, ancien ingénieur en nouvelles technologies, est aujourd'hui une figure majeure du thriller français. Depuis Train d’enfer pour Ange rouge (2003), il multiplie les succès avec des romans comme Sharko, Syndrome E ou Pandemia - édités chez Fleuve -mêlant suspense, enquêtes policières et explorations psychologiques.

Ses thrillers, empreints de réalisme scientifique, sont incarnés par les enquêteurs Franck Sharko et Lucie Henebelle, personnages emblématiques de l’écrivain, héros complexes mais toujours très humains.

PODCAST – Norferville de Franck Thilliez : “Liberté absolue et danger omniprésent”

Outre son activité de romancier, Franck Thilliez s’illustre comme scénariste pour des projets télévisés, notamment Obsessions et Insoupçonnable. Traduit à l'international et primé à plusieurs reprises, il s’est imposé comme une référence du thriller contemporain.

« Le Prix Maison de la presse distingue chaque année un talent littéraire qui sait conjuguer l'exigence d'écriture et l'accessibilité. Il récompense un auteur capable de raconter une histoire universelle avec élégance et profondeur, suffisamment immersive et généreuse pour toucher un large public », précise le romancier.

« Or, c’est précisément la manière dont je conçois également la littérature. Pour cette raison, et parce que les enseignes Maison de la presse accompagnent depuis bien longtemps maintenant ma vie de lecteur, je suis fier et honoré de présider le jury de cette édition 2025, et de participer à mettre en lumière ces livres dont on parlera et que l'on partagea tout au long de l’été, et au-delà ! »

Arnaud Ayrolles, Président du Groupe NAP, précise que le prix existe depuis près de 60 ans : « Depuis plus d’un demi-siècle, il révèle des auteurs au grand public et symbolise l’attractivité du réseau d’enseignes Maison de la Presse dans le domaine de la culture. »

Et d'ajouter : « La longévité de cette tradition littéraire illustre encore davantage le rôle majeur qu’incarnent nos commerçants au sein du premier réseau de commerces culturels de proximité en France. »

Avec Franck Thilliez en président du jury, la récompense profite d'une « popularité largement répartie dans les territoires ». Ce qui « en fait un symbole percutant de la portée du Prix Maison de la Presse. Son amour des mots et son expérience promettent de faire de cette édition un moment fort pour tous les amoureux de littérature ».

L’an passé, c’est Camille de Peretti qui avait été récompensée pour son ouvrage L’Inconnue du portrait, publié chez Calmann-Lévy. Agnès Martin-Lugand était alors présidente du jury.

