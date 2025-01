Gandahar, édition intégrale

La saga Gandahar de Jean-Pierre Andrevon est un joyau de la science-fiction à la française, explorant avec audace et créativité des mondes lointains et des futurs possibles.

Commencée avec Les Hommes-machines contre Gandahar en 1969, cette œuvre emblématique plonge le lecteur dans une planète aux paysages somptueux et aux sociétés utopiques. Jean-Pierre y déploie une narration riche, peuplée de créatures fantastiques et de technologies avancées, où se mêlent écologie, politique et questions éthiques sur le transhumanisme.

Au cœur de l'intrigue, la lutte éternelle entre la nature et la technologie prend une tournure dramatique lorsque Gandahar fait face à une menace externe sous forme de robots. Les Hommes-machines cherchent à convertir la biodiversité luxuriante de la planète en une entité mécanique stérile. Les personnages, notamment Sylvain Lanvère, l’envoyé spécial du Conseil des Femmes, incarnent la résistance contre cette invasion, symbolisant la défense de l'humanité et de la diversité biologique face à une uniformisation destructrice.

L'influence de Gandahar dépasse les frontières de la littérature pour toucher également le cinéma avec l'adaptation en film d'animation par René Laloux en 1988. Le graphisme, signé Philippe Caza, et le scénario, fidèle à l'esprit du roman, contribuent à immortaliser cette saga comme un pilier de la culture de science-fiction.

Jean-Pierre Andrevon a enrichi le monde de Gandahar avec quatre suites et deux préquelles, constituant un cycle qui, par son ton léger, s'adresse à un large public. Ce cycle met en scène des héros charismatiques et colorés, vivant des aventures empreintes d’humour et de poésie, consolidant ainsi la réputation d'Andrevon dans le paysage littéraire français.

Mnémos invite les amateurs de science-fiction à plonger ou replonger dans le cycle entier de Gandahar, à travers une édition intégrale, comprenant sept romans, dont un inédit, ainsi que six nouvelles.

La réflexion sur notre rapport à la technologie et à l'environnement que propose Jean-Pierre Andrevon se révèle profondément actuelle.