Toutes les sélections des Prix Quais du Polar 2025

Prix des Lecteurs Quais du Polar

Chaque année, le festival Quais du Polar attribue le Prix des Lecteurs à un roman policier francophone publié durant l'année écoulée. Le jury est composé de dix lecteurs et lectrices choisis par Quais du Polar, accompagnés de deux représentants de l'association Quais du Polar et d'un représentant du Figaro. Ils sélectionneront le lauréat parmi six romans préalablement choisis par les libraires partenaires du festival.

Ensemble, ils désignent « le » polar francophone de l’année précédente parmi une sélection de six romans préalablement choisis par les libraires partenaires du festival.

La sélection 2025 :

Malheur aux vaincus de Gwenaël Bulteau – La Manufacture de livres

L’Agent de Pascale Dietrich – Liana Levi

Chevreuil de Sébastien Gendron – Gallimard

Reine de Pauline Guéna – Denoël

Stella et l’Amérique de Joseph Incardona – Finitude

Eureka dans la nuit de Anne-Sophie Kalbfleisch – Le Rouergue

Le prix a été remis en 2024 à Morgan Audic pour Personne ne meurt à Longyearbyen.

Prix Jeunesse Quais du Polar / Ville de Lyon

Lancé en 2015, ce prix cible les élèves de CM1 et CM2, récompensant un roman ou un album policier jeunesse publié en 2024.

De décembre à février, les jeunes jurés issus des écoles élémentaires participantes découvrent les cinq œuvres sélectionnées lors d'ateliers dirigés par les Ambassadeurs du livre, sous la supervision de l'Association de la fondation étudiante pour la ville (Afev). L'auteur ou l'autrice du livre qui obtient le plus de votes de la part des élèves sera invité·e à recevoir le Prix Jeunesse lors du festival, le vendredi 4 avril 2025.

La sélection 2025 :

La folle évasion de Sandrine Bonini – Éditions Seuil Jeunesse

Soie – Les orphelins d’Argentan d’Alice Brière-Haquet – Éditions Le Rouergue

Inspecteur Gambas et l’agente spéciale La Crevette de Caryl Férey et Irène Bonacina – Éditions Robert Laffont Jeunesse

Détectives Grébor de père en fille d’Yves Grevet et Carole Trébor – Éditions Little Urban

Éloïse, mousquetaire du roi de Jean-Luc Marcastel – Gulf Stream Éditeur

Les écoles participantes au jury 2025 sont : l’école Jean de La Fontaine (Lyon 4e), l’école Louis Pradel (Lyon 6e), l’école Françoise Héritier (Lyon 7e), l’école Marie Bordas (Lyon 8e), l’école Louis Pasteur (Lyon 8e), l’école Simone Signoret (Lyon 8e), l’école Léon Jouhaux (Lyon 3e) et l’école Joannes Masset (Lyon 9e).

Le prix a été remis en 2024 à Bertrand Puard pour Les Arsène, La Clef aux trois joyaux.

Prix Polar en Séries / SCELF

Le Prix Polar en séries – Scelf 2025 met en avant le roman policier francophone, en soulignant les œuvres pour leur aptitude à être adaptées en séries audiovisuelles. Ce prix est le fruit d'une collaboration avec la SCELF – Société Civile des Éditeurs de Langue Française – et fait partie intégrante du programme professionnel de Polar Connection, établissant un lien entre le monde de l’édition et celui de l’audiovisuel.

Suite à un appel à candidatures lancé par la SCELF auprès des maisons d'édition, le comité de présélection de Polar en séries - Scelf a choisi 6 ouvrages finalistes parmi les 69 soumissions. La cérémonie de remise du Prix Polar en Séries se tiendra le vendredi 4 avril 2025, lors de l'événement Polar Connection.

La sélection 2025 :

Poker (Tomes 1 & 2), Derrien et Simon Van Liemt, Le Lombard, 2009

Bleus, blancs, rouges, Benjamin Dierstein, Editions Flammarion, 2025

Un pays sans chemin, Eric Goffin, Editions du Rouergue, 2025

Les âmes fragmentées, Charlotte Monsarrat, Editions Anne Carrière, 2023

Les bons sentiments, Karine Sulpice, Liana Levi, 2024

Huitième section, Marc Trévidic, Gallimard, 2024



­Cette sélection salue d'ores et déjà le potentiel d'adaptation en séries de ces six finalistes, et c'est maintenant au tour du jury, composé de 8 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, de choisir le lauréat de l'édition 2025.

Pour cette 11e édition du prix Polar en séries - Scelf, le jury du Prix est composé de :

Michel ABOUCHAHLA, président d'Écran Total

Matthieu DONCK, réalisateur (La Trêve (saison 1 et 2), Des gens bien…)

Aurélie INIESTA, productrice, Gaumont télévision (Le Signal…)

Lamara LEPRÊTRE-HABIB, scénariste (D’argent et de sang, Les Monstres, Dans l’ombre…)

Fanny FROMENTAL, Literary Adaptations Executive, Studiocanal Stories

Carole LE BERRE, conseillère de programmes, Unité Fiction, France Télévision

Xavier LEHERPEUR, journaliste, critique de cinéma et de séries (France Inter)

Véra PELTEKIAN, vice-présidente en charge des productions originales françaises, HBO Max, chez Warner Media International

Le prix a été remis en 2024 à Hachin pour SkilledFast (tomes 1, 2, 3).

Prix Polar et Justice du Tribunal Judiciaire de Lyon / Libération

Le Prix polar et justice, initié par le Tribunal judiciaire de Lyon en partenariat avec le journal Libération, est attribué annuellement à une œuvre de non-fiction — enquête, true crime, témoignage, etc. — qui explore des thématiques liées à la justice ou aux faits divers.

Le jury de ce prix est composé de magistrats du tribunal judiciaire de Lyon, de professionnels de la justice, d'une journaliste de Libération, d'un représentant de Quais du Polar, et d'un invité d'honneur.

La sélection 2025 :

Le Procès Mein Kampf de Harold Cobert - Les Escales

Les Babylones de Pauline Guéna et Mahi Grand - Denoël

Le Crime organisé en France de Christophe Korell - Denoël

Une minute de silence de Sophie Loubière - Darkside

On n'est plus des gens normaux de Justin Morin - La Manufacture de livres

Cramés : Les enfants du Monstre de Philippe Pujol - Julliard

La Disparue de la réserve Blackfeet d'Anaïs Renevier - 10/18

Action Directe Lyon - De l'ultragauche au terrorisme de Richard Schittly - La Manufacture de livres

Le prix a été remis en 2024 à Chris De Stoop pour Le Livre de Daniel.

Prix BD Polar Expérience / France 3 Auvergne-Rhône-Alpes

La sélection 2025, réalisée par la librairie Expérience (Lyon) :

American Parano – Tome 2 de Hervé Bourhis et Luca Varela – Dupuis

L’Expert de Jennifer Daniel – Casterman

Le Cas David Zimmerman de Lucas et Arthur Harari – Sarbacane

Les Contes de la mansarde de Elizabeth Holleville et Iris Pouy – L’employé du moi

Les Navigateurs de Serge Lehman et Stéphane De Caneva – Delcourt

Copenhague de Anne Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg – Dargaud

Habemus Bastard, un cœur sous une soutane de Jacky Schwartzmann et Sylvain Vallée – Dargaud



Le Prix BD Polar Quais du Polar / Librairie Expérience / France 3 Auvergne-Rhône-Alpes sera décerné par… vous ! Pour sélectionner votre BD préférée et participer au prix, rendez-vous sur cette page. Les votes sont ouverts jusqu’au 14 février 2025.

Le prix a été remis en 2024 à Christophe Dabitch et Piero Macola pour Le Passeur de lagunes.

Prix Quais du Polar des bibliothécaires de la métropole de Lyon

En 2025, Quais du Polar collabore avec les Bibliothèques Municipales de la Ville et de la Métropole de Lyon pour mettre en place le quatrième Prix polar des bibliothèques de la Ville et de la Métropole de Lyon.

Engagés activement dans le festival par des rencontres, animations et valorisations de leurs collections, les bibliothécaires ont sélectionné leurs polars favoris de l'année. Ils ont ensuite décerné le prix à leur titre préféré publié entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2024.

La sélection 2025 :

Malheur aux vaincus de Gwenaël Bulteau - La Manufacture de livres

Reine de Pauline Guéna - Denoel

La Sagesse de l'idiot de Marto Pariente - Gallimard/Série noire

Les Âmes féroces de Marie Vingtras - Éditions de l'Olivier

Sera également remis le Prix du Polar européen du Point, qui distingue chaque année un polar d’un auteur français ou européen. Mais aussi le Prix Claude Mesplède / Quais du Polar du livre de non-fiction sur le polar, qui récompense chaque année une œuvre participant à une meilleure connaissance du genre polar, sous la forme d’essai, d’ouvrage historique, de correspondance, de document, d’enquête, de traduction, d’édition originale d’œuvres complètes ou inédites, de traduction nouvelle ou encore de travaux académiques et universitaires.

En outre, pour la première fois, Quais du Polar s'associe avec la Police Nationale pour lancer le prix Court Polar, un concours de nouvelles destiné aux lycéens. Ce concours récompensera trois lauréats dans les catégories « intrigue », « frissons » et « écriture ». Les gagnants seront choisis par un jury composé de membres de Quais du Polar, criminologues, auteurs, YouTubeurs spécialisés en True Crime, journalistes, scénaristes et éditeurs. Les nouvelles primées seront promues sur les réseaux sociaux de la Police Nationale et les lauréats recevront une collection de polars ainsi que des expériences immersives au sein de services prestigieux comme le service national de la police scientifique ou le RAID.

Les nouvelles, d'un maximum de 40.000 signes, doivent être envoyées en format Word, mettre en scène un policier ou une policière et être riches en suspense et rebondissements. Les textes peuvent être écrits individuellement ou en groupe, et doivent être rédigés en français. Les inscriptions se terminent le 20 février 2025 à minuit, avec une date limite pour l'envoi des textes fixée au 21 décembre 2024. Les résultats seront annoncés le 28 mars 2025, avant la remise des prix qui aura lieu lors du festival Quais du Polar à Lyon, du 4 au 6 avril 2025. Le règlement complet est disponible sur le site de la Police Nationale et peut également être téléchargé.

Quais du Polar et Babelio s'associent également pour un concours de nouvelles lors de la 21e édition du festival, sur le thème « Traversées » et en partenariat avec SOS MEDITERRANEE. Les participants sont invités à écrire des récits policiers autour de voyages, d'exils, et de rencontres en Méditerranée, intégrant des éléments de crime et d'humanité. Michel Bussi parraine ce concours.

Le concours de nouvelles Quais du Polar 2025 invite les auteurs à soumettre des œuvres de genre policier ou noir en langue française, avec une longueur maximale de 30 000 signes, espaces compris. Les candidatures doivent être envoyées à concoursdenouvelles@quaisdupolar.com avant minuit le 16 février 2025. Le lauréat, qui sera annoncé et récompensé le 4 avril 2025 lors du festival, bénéficiera d'une publication numérique sur Babelio, recevra un lot de livres des Presses de la Cité et une formation en narration de 30 heures offerte par Les Artisans de la Fiction. Les participants doivent inclure leurs coordonnées personnelles et le nombre de signes dans le corps du mail de soumission. Le lauréat sera contacté en mars pour organiser sa présence à la cérémonie de remise des prix à Lyon.

Quais du Polar collabore enfin avec les Artisans de la Fiction pour organiser un concours d'écriture jeunesse destiné aux enfants de 11 à 15 ans, parrainé par l'auteur Jean-Luc Marcastel. Le thème de 2025 est Aux Frontières du réel, encourageant les participants à intégrer des éléments fantastiques dans des histoires policières marquées par le suspense et l'action.

Les soumissions, qui doivent être des œuvres originales en français ne dépassant pas 8000 signes, espaces compris, sont à envoyer à nouvelles@quaisdupolar.com avant le 16 février 2025. Le gagnant sera annoncé et récompensé lors du festival le 4 avril 2025, recevant un exemplaire d'Éloïse, mousquetaire du roi ainsi qu'une session de deux heures sur la narration offerte par les Artisans de la Fiction. La participation est gratuite, mais les lauréats devront prévoir un budget de transport pour se rendre à Lyon pour la remise des prix.

L’édition 2025 du Festival International Quais du Polar explorera la thématique des Frontières.

Crédits photo : Quais du Polar 2025

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com