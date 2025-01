Neil Gaiman aurait contraint plusieurs femmes à des pratiques BDSM

En juillet 2024, les premières accusations portées contre Neil Gaiman avaient été révélées par le média britannique Tortoise. Dans un podcast en six épisodes, quatre femmes décrivaient des agressions sexuelles présumées de la part de l’écrivain.

L’impact a été immédiat : Disney a suspendu une adaptation de L’Étrange Vie de Nobody Owens, et Amazon a annoncé que la série Good Omens serait réduite à un unique épisode pour sa troisième saison, sans implication de Gaiman.

Au diable vauvert, son principal éditeur français, avait exprimé, auprès d'ActuaLitté, sa « stupéfaction » devant ces accusations.

« Appelle-moi maître »

De nouvelles accusations d'agressions sexuelles ont été révélées par le New York Magazine, qui consacre sa une à l'« affaire Gaiman ». Huit femmes, dont certaines à visage découvert, racontent les agressions qu’elles disent avoir subies de la part du Britannique de 64 ans, qui réside actuellement aux États-Unis. Sur ces huit femmes, quatre avaient déjà pris la parole dans le podcast de Tortoise Media.

Parmi elles, Scarlett Pavlovich, 22 ans au moment des faits présumés, a livré des détails sur les relations qu’elle entretenait avec Neil Gaiman, alors qu’elle était nourrice pour sa famille.

Lors d’une rencontre en Nouvelle-Zélande, cette dernière raconte que Neil Gaiman lui aurait proposé de profiter de la piscine avant de l’y rejoindre, nu, et de la violer. Elle affirme qu'elle aurait été contrainte à des pratiques sexuelles non consenties, malgré ses refus explicites. « Il m’a dit : “Appelle-moi maître et je vais jouir”. »

Pavlovich ajoute que l’écrivain lui aurait versé 9200 $ en échange de son silence, tout en restant en contact avec elle. Elle a porté plainte en janvier 2023, mais l’affaire a été classée sans suite par les autorités locales.

Une dissonance publique et privée

Considéré comme un écrivain engagé, aux idées féministes, et attirant un large lectorat féminin, grâce à des œuvres telles que Sandman et Coraline, Gaiman aurait pourtant imposé des pratiques BDSM [Bondage et discipline, domination et soumission, sado-masochisme, NdR] sans consentement explicite. Lila Shapiro, qui a réalisé l’enquête, souligne que les normes de cette communauté reposent sur un consentement clair, a priori absent des relations décrites par les témoins. « Si une seule partie consent, ce n’est pas du BDSM, mais de la maltraitance », explique-t-elle.

Parmi les huit femmes interrogées, sept affirment ne pas être intéressées par ces pratiques, mais avoir cédé sous la contrainte. Les avocats de Neil Gaiman, cités par Tortoise Media, ont déclaré que « la dégradation sexuelle, le bondage, la domination, le sadisme et le masochisme sont légaux entre adultes consentants », tout en qualifiant les accusations de Pavlovich de « déplorables ».

Neil Gaiman a fermement démenti toutes les accusations portées contre lui, répétant que toutes les relations évoquées étaient consenties.

Netflix a annoncé la fin de son projet Dead Boy Detectives, adaptation d’un comic scénarisé par Gaiman. Plusieurs autres collaborations ont été suspendues.

Crédits photo : Rhododendrites (CC BY-SA 4.0)

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com