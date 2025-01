Contre “l’ubérisation” des lecteurs-correcteurs, le syndicat des éditeurs envahi

Sur les coups de 11h, le parquet chevron du Syndicat national de l'édition a été foulé par un peu plus de personnes qu'un lundi matin habituel, ce 13 janvier. Environ 80 adhérents du Syndicat général du Livre et de la Communication écrite CGT s'étaient en effet donné rendez-vous au siège de l'organisation patronale, afin d'obtenir des réponses quant à la situation des travailleurs à domicile de l'édition, et en particulier des lecteurs-correcteurs.

« Nous avons été accueillis par une salariée du syndicat », nous raconte Guillaume Goutte, secrétaire délégué des correcteurs au Syndicat du Livre CGT, « puis par le directeur général, Renaud Lefebvre, et la directrice de la communication, Hélène Conand, ensuite rejoints par Axelle Chambost, responsable des affaires sociales ».

Cette visite impromptue faisait suite à un courrier, envoyé le 5 novembre 2024, sollicitant un rendez-vous pour échanger sur le sujet, mais resté sans réponse, « malgré l'accusé de réception que nous avions récupéré », souligne Guillaume Goutte. Du côté du SNE, on nous précise qu'il n'y avait « aucune intention de ne pas répondre, nous étions simplement à un moment de l'année où les sujets s'accumulaient ».

Le déplacement a payé, puisque les responsables du SNE présents « se sont engagés à réunir autour de la table les acteurs compétents sur ce sujet », le jeudi 23 janvier, nous indique le secrétaire délégué des correcteurs. Le rendez-vous est donc pris, mais le syndicat ne s'interdit pas, pour autant, « d'autres actions similaires au sein de grands groupes d'édition dans les prochaines semaines », dont les pratiques vis-à-vis des lecteurs correcteurs sont jugées abusives par le syndicat.

Un « effondrement » du volume d'activité

Si le Syndicat du Livre CGT s'inquiète pour les lecteurs correcteurs et lectrices correctrices, c'est après avoir observé « un effondrement du volume d'activité, malgré la clause évaluative d'activité » instaurée par l’accord portant révision de l’annexe IV de la convention collective nationale de l’édition, relatif au statut des travailleurs à domicile (TAD), signé le 19 décembre 2018 et applicable depuis le 1er janvier 2019.

Cette clause devait assurer une stabilité du volume d'activité des lecteurs correcteurs salariés des maisons d'édition, dont le statut reste « ultra précaire » selon Guillaume Goutte : avec la clause évaluative d'activité, l'employeur s'engage en effet à donner le même volume de travail que l'année précédente à son salarié, lequel est, précisons-le, payé à la tâche.

Or, malgré cette clause, et d'après des témoignages au syndicat, « des maisons d'édition externalisent vers des lecteurs correcteurs autoentrepreneurs, dont le statut est encore moins protecteur. Pour le patronat, il est même bien plus avantageux : pas de cotisation sociale, pas de salaire minimal de branche, pas de représentation syndicale », liste Guillaume Goutte. D'où l'expression d'« ubérisation » de la profession...

« Six ans après la signature de l'accord, nos craintes se révèlent fondées », explique le secrétaire délégué, « avec des maisons qui externalisent, voire qui ne font appel qu'à des autoentrepreneurs, ou qui demandent même à leurs salariés d'adopter le statut d'autoentrepreneur pour continuer à travailler pour eux ». Il y a un peu plus d'un an, le groupe Robert Laffont avait d'ailleurs été condamné par le Conseil de Prud'hommes de Paris pour une telle pratique, considéré comme du « travail dissimulé ».

L'externalisation des tâches représente une menace « aujourd'hui plus importante pour la profession que le développement de l'intelligence artificielle », estime le syndicat, au même titre que la rémunération et les conditions de travail. « Pour justifier la dérégulation, le SNE se retranche souvent derrière les petits éditeurs, qui auraient besoin de souplesse, mais on se rend compte, avec les années que les premiers à mal se comporter sont toujours les gros requins », dénonce Guillaume Goutte.

Le SGLCE-CGT, qui réunit la grande majorité des lecteurs correcteurs syndiqués de l'édition, compte sur le rendez-vous du 23 janvier pour aborder concrètement les problématiques de ces travailleurs à domicile. Avec une première demande qui se dessine : « Nous voudrions une lettre de cadrage du SNE à ses adhérents, pour leur rappeler que les travaux de correction doivent être attribués en priorité aux salariés. »

Le Syndicat national de l'édition a lancé un bilan sur la situation des travailleurs à domicile dans l'édition, auprès de ses adhérents, « afin de voir si l'ensemble fonctionne ou s'il y a des problématiques à traiter. Nous sommes tout à fait prêts à discuter », indique l'organisation patronale.

