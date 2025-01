Toulouse : la librairie BDfugue rachetée par la concurrence

Guillaume Hainaut, l'ancien gérant de BDfugue Café Toulouse, confie auprès de France 3 Occitanie : « J'ai décidé d'investir sur une autre boutique dans la rue, spécialisée dans les mangas. Mais j'ai vite eu des problèmes de trésorerie. J'ai reçu de l'aide de la part d'autres librairies, mais cela n'a pas suffi. C'était difficile pour tout le monde. » Cette autre boutique, BDfugue Manga Café, a ouvert le 17 janvier 2022. Installé 20 rue Sainte-Ursule, il était entièrement dédié à la culture japonaise.

En prenant la suite, Cyrille Cotelle évoque « une opportunité », quand Guillaume Hainaut assure : « Je n'avais pas d'autre choix que de céder, c'est le tribunal qui en a décidé ainsi. » Outre la dure concurrence à Toulouse, notamment du Comptoir du Rêve, ce dernier évoque des difficultés avec les éditeurs, et à une diminution générale des ventes de mangas.

En plein de cœur du centre ville entre Capitole et Esquirol, BDfugue Café Toulouse, et ses 170m², proposait près de 15.000 références bandes-dessinées franco-belges, comics, mangas et tirages de luxe. Dans l'espace café et sa cour, étaient par ailleurs organisés de nombreuses rencontres, dédicaces, concours et autres expositions. La librairie offrait enfin un large choix de produits dérivés, carterie, affiches, objets de collection et cartes cadeaux.

Au sujet du futur de ces espaces, Cyrille Cotelle se dit « en pleine réflexion désormais » pour savoir s'il souhaite garder l'enseigne BDfugue, ou la nommer Comptoir du Rêve.

La première librairie BDfugue a ouvert ses portes en 1981 à Annecy. D'autres sont installées à Besançon, Grenoble, Nice et Vichy. Chaque librairie BDfugue Café opère comme une entité autonome, établie et gérée par des passionnés du 9e Art.

L'irrésistible ascension du Comptoir du Rêve

À Toulouse toujours, la librairie Les Petits Ruisseaux, spécialisée dans la bande dessinée et la littérature jeunesse, et installée dans le quartier Saint-Cyprien, a également fermé ses portes en mars dernier.

A contrario, le Comptoir du Rêve connaît un essor spectaculaire depuis sa création en 2020, avec cinq librairies à présent, soit 700 m² et plus de 60.000 références. Une première boutique spécialisée mangas, de 300 m² a été lancée, avec l'audacieuse idée de concurrencer des mastodontes comme la Fnac ou Amazon.

Trois nouvelles boutiques, portant l'enseigne Comptoir du Rêve, ont par la suite ouvert sur la rue de Rémusat, offrant un large éventail allant de la bande dessinée aux comics, en allant jusqu'à la romantasy, avec la première enseigne dédiée en France. À la suite du rachat de BDfugue, une cinquième s'est ajoutée.

La stratégie adoptée est toujours la même : offrir un assortiment complet de livres dans chaque domaine de spécialisation.

Une approche qui provoque des réactions contrastées parmi ses concurrents toulousains. Jean-Pascal Molus, co-responsable de la librairie Terres de Légendes, affirme : « Le travail de libraire n'est pas de tout avoir tout le temps, c'est de faire une présélection. Le Comptoir du Rêve se rapproche davantage de Cultura plutôt que d'une librairie. »

Cyrille Cotelle questionne de son côté le modèle traditionnel des librairies indépendantes en France : « Elles font en moyenne 60-80m² donc l'espace est trop petit. Le plus souvent, le libraire n'a pas le livre demandé par le client et doit alors le commander. » Une situation qui pousserait inévitablement les clients vers les plateformes de vente en ligne, qui offrent une expérience plus fluide.

Il explique proposer un modèle hybride, qui allie « les conseils avisés de la librairie indépendante et le stock des surfaces culturelles ». Et de conclure : « Ce n'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on a vendu notre âme. Le Comptoir du Rêve a ouvert un nouveau champ des possibles et j'ai toujours envie de transmettre la passion du livre. »

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com