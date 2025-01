La madeleine de Proust supplantée par des nouilles de sarrasin

Le récit s’ouvre sur Sakyo Kataoka, danseur en quête d’une recette particulière : des kakesoba, simples nouilles de sarrasin dans un bouillon, qui symbolisent un moment de connexion fugace avec son père, un maître du théâtre nô.

À travers son aventure, nous découvrons le chef Nagare et sa fille Koishi, qui incarnent le lien précieux entre les plaisirs du palais et les souvenirs personnels. La description minutieuse des plats, accompagnée de détails sur les céramiques et les ingrédients locaux, fait de chaque page une véritable immersion sensorielle.

Sous des airs légers, le roman explore des thématiques profondes : la transmission, l’art de vivre et les relations intergénérationnelles. Sakyo, tiraillé entre son ambition artistique et son rejet de l’héritage familial, incarne le dilemme universel du choix entre tradition et individualité. L’écriture délicate de Kashiwai met en lumière les tensions et les malentendus entre les générations, tout en laissant une place à la réconciliation à travers des gestes simples.

Hommage à la culture japonaise

En plus de l’exploration culinaire, le roman est une ode au Japon et à ses richesses culturelles. Les références aux coutumes locales, aux particularités régionales des plats, et aux dialogues entre personnages aux accents distincts, renforcent l’authenticité du récit. Les descriptions poétiques de Kyoto, avec ses temples et ses ruelles, enveloppent l’histoire d’une atmosphère empreinte de sérénité et de mystère.

À travers des personnages attachants et cette quête de recettes perdues, Kashiwai nous propose un roman à la fois intime et universel. Le Restaurant des recettes oubliées – À la carte est un livre réconfortant, à savourer lentement, qui invite à réfléchir sur nos propres souvenirs et les plats qui en sont les gardiens.

Hisashi Kashiwai réussit un tour de force en transformant un simple repas en une quête émotionnelle. Ce roman est une pépite pour les amateurs de cuisine, les amoureux de la culture japonaise, et tous ceux qui croient en la magie des petites choses. Une lecture chaleureuse et nourrissante, à déguster sans modération.

