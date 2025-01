Une collection “dédiée à la collaboration entre auteurs et IA

Ce dernier est néanmoins formel : « En apposant ce logo à son livre, l’auteur informe son public que s’il a utilisé peu ou prou l'IA lors de l’écriture, elle n’a été qu’un outil à son service, et il affirme l'authenticité et la singularité de son œuvre. »

L'éditeur appréhende sa collection comme « dédiée à la collaboration entre auteurs et intelligence artificielle, qui reflète un engagement éthique et certifie de la primauté de la création artistique humaine ». Une charte d’utilisation de ce logo devrait être consultable sur le site www.création-et-IA.org, encore en construction.

Dans le cadre de cette collection, les Éditions du Figuier sont les partenaires d’une association nouvellement créée, Création et IA. Outre la défense d'une « création avec de l’IA », elle offre aussi les services nécessaires à l’écriture avec IA, de la conception à l’édition et la distribution (formation aux requêtes, écriture, relecture, analyse, ciblage, impression, distribution).

Les membres de l’association « considèrent l'intelligence artificielle non comme un substitut à la créativité humaine, mais comme un catalyseur capable de démultiplier le potentiel créatif de chacun ».

Un enfant de 12 ans

Les deux premiers titres de la collection sont parus le 9 janvier dernier, Tisseurs d'âmes et Aurélithia - l’oeil de lumière. Le premier est un polar signé Jean Charles Cointot, qui se déroule à l'ère des interfaces cerveau-machine et de l'intelligence artificielle, logique. Dans cet univers, la manipulation des consciences n'est plus une dystopie - c'est notre futur immédiat.

Dans les laboratoires du CERN, les Dr Elara Chen et Aleksander Volkov découvrent le boson de la conscience, une particule révolutionnaire liant les esprits. Leur trouvaille attire l'intérêt sinistre de milliardaires et de régimes autoritaires désireux de modeler une humanité soumise. Lorsque la journaliste Ava Delacruz, exposant ce complot, est mystérieusement tuée, Marcus, un étudiant en psychologie cognitive, infiltre un centre de manipulation des consciences.

Ce thriller entend explorer la mince frontière entre la science et la conscience, questionnant l'impact des technologies sur notre liberté et notre existence.

Jean-Charles Cointot, après avoir été entrepreneur spécialisé dans le développement de l’Internet à l’échelle mondiale, a intégré IBM où il s’est impliqué dans la transformation digitale, mettant l’accent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et des systèmes cognitifs au service des entreprises. Aujourd’hui retraité, il se penche sur les impacts sociétaux des innovations technologiques, explorant les interactions entre technologie, société, éthique et spiritualité. Il est l’auteur de Conversation avec une IA, publié aux Editions Les acteurs du savoir en 2023, et co-auteur de La Révolution Big Data, paru chez Dunod en 2014. Il a également contribué à plusieurs ouvrages collectifs, notamment Luxe & Digital (Dunod, 2016) et Le Web Social (Vuibert, 2016).

Il rejoint les Éditions du Figuier pour diriger cette collection.

Autre incongruité de cette aventure : le second roman est porté par un enfant de 12 ans, Louis Bouchery. Après la science-fiction, la fantasy : Tom, Anna, et Jack basculent dans l'aventure quand ils découvrent un parchemin caché dans le grenier de leur manoir, révélant l'existence d'Aurelithia, un monde magique menacé par les Ombres Rouges. Ces forces obscures convoitent les bagues mystérieuses que les trois amis portent, héritées d'un passé lointain. Guidés par des énigmes, ils affrontent des épreuves qui mettent à l'épreuve leur courage et leur loyauté.

Louis, né en mars 2012 à Paris, est actuellement élève en 5ème. Passionné de lecture depuis sa tendre enfance, il s'est initié à l'utilisation de l'ordinateur avec l'entrée au collège, période durant laquelle il a découvert ChatGPT. Initialement, il utilisait cette intelligence artificielle pour répondre à ses interrogations quotidiennes. Inspiré par la série Harry Potter, il a écrit son propre roman avec l'aide de ChatGPT, qui lui a servi de « coach ». Il avait déjà tenté de rédiger des romans par le passé, mais sans réussir à surmonter les défis que représente une telle entreprise.

Fondée en 2021 par Emmanuel Roussel, Les Éditions du Figuier opèrent en France et en République démocratique du Congo, se spécialisant dans la publication d'ouvrages dédiés à la spiritualité « et des auteurs venus des cultures d’ailleurs, proches ou lointaines, convaincus que la connaissance des cultures du monde aide à bâtir une société plus solidaire et plus intelligente ».

Les Éditions du Figuier entendent se distinguer par leur approche innovante, notamment à travers l'intégration de technologies interactives dans leurs livres.

Certains ouvrages sont équipés d'une technologie de reconnaissance d'images. En plus de l'édition, Les Éditions du Figuier disposent d'un atelier de création graphique, produisant divers articles comme des cartes, signets et livrets, ainsi que des créations personnalisées sur différents supports, tels que des cadres et des émaux. La maison est distribuée par Sofiadis Distribution - Dilicom.

Crédits photo : Les Éditions du Figuier

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com