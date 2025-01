Merci, mais non merci : Marjane Satrapi refuse la Légion d'honneur

Par un message publié sur son compte Instagram, ce lundi 13 janvier, l'auteure de bande dessinée, réalisatrice, scénariste, peintre et compositrice Marjane Satrapi a déclaré qu'elle avait « pris la décision de décliner » la Légion d'honneur, qui devait lui être décernée après sa nomination au sein de la promotion civile de l'ordre du 3 juillet 2024.

Derrière ce refus, un positionnement politique de l'autrice, qui explique rester ainsi fidèle à « des principes qui me sont chers et sur mon attachement à ma patrie de naissance, l'Iran ». « Je ne peux ignorer ce que je perçois comme une attitude hypocrite de la France vis-à-vis de l'Iran qui a forgé l'autre partie de mon identité », précise-t-elle.

Dans les quelques lignes qui accompagnent son message, Marjane Satrapi détaille les raisons de sa colère, en pointant la politique d'accueil des Iraniens et Iraniennes en France, quand la République islamiste multiplie les actes de répression.

« [J]e ne peux plus voir les enfants des oligarques iraniens venir passer des vacances en France, voire se faire naturaliser alors que les jeunes dissidents ont du mal à obtenir même un visa touristique pour voir enfin à quoi ressemble le pays des lumières et des droits de l’homme », assure l'autrice de Persepolis.

À l'occasion d'une vidéo publiée quelques heures plus tard, elle souligne que ce refus est une « marque de solidarité avec les Iraniens, surtout avec les femmes, [...], mais aussi avec mes compatriotes français retenus en Iran, car ce sont les mêmes qui tuent et prennent en otage ». Outre Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis 2022, un troisième otage français, Olivier Grondeau, a révélé son identité ce 13 janvier. Arrêté en octobre 2022, il a depuis été condamné à 5 ans de prison pour « complot contre la République islamique ».

Un amour pour l'Iran et la France

Dans cette même vidéo publiée sur son compte Instagram, Marjane Satrapi le rappelle : le refus de la Légion d'honneur « n'est en aucun cas une action ou une pensée contre la France, bien au contraire, j'aime profondément ce pays qui est le mien ». Elle souhaite avant tout « que la France reste fidèle à elle-même », en agissant concrètement pour les Iraniens et Iraniennes opprimés par le régime.

« Soutenir la révolution des femmes en Iran ne peut pas se résumer à des photos avec des victimes ou des célébrités lors des commémorations de la mort de Mahsa Zhina Amini [morte quelques heures après avoir été arrêtée par la police des mœurs iranienne, pour “port de vêtements inappropriés”, NdR] », souligne Satrapi. « Les Iraniens n’ont pas besoin de communication, nous avons besoin d’actions concrètes. »

D'après elle, « des Iraniens parfaitement intégrés, parlant parfaitement le français, [ont] du mal à renouveler leurs papiers, mais, comme ce sont des dissidents qui défendent la démocratie, ils ne peuvent pas retourner en Iran non plus : vous imaginez le côté kafkaïen de la situation ». Une politique migratoire à deux vitesses, donc, entre les enfants des oligarques et les opposants au régime, que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, entend surtout restreindre, pour diminuer le nombre de visas accordés.

De Téhéran aux JO 2024

Artiste peintre, auteure de bande dessinée, scénariste et réalisatrice franco-iranienne, Marjane Satrapi est née en 1969 à Racht en Iran, et part en France en 1994. Sortie de l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, elle fréquente le fameux atelier des Vosges, aux côtés d'autres créateurs, dont Christophe Blain, Joann Sfar, Lewis Trondheim et David B..

Les éditions L'Association accueillent les œuvres de ces jeunes artistes, dont Persepolis, saga dans laquelle Satrapi raconte son enfance et son adolescence à Téhéran, pendant la révolution islamique. Le succès sera au rendez-vous, marquant l'histoire du 9e art français. Elle publie plusieurs autres albums chez L'Association, dont Poulet aux prunes, en 2004.

En 2007, avec Vincent Paronnaud, elle adapte elle-même Persepolis en long-métrage d'animation, rencontrant un succès critique et public.

À partir de cette expérience, elle se consacre plus largement au 7e art, réalisant une autre adaptation d'un de ses livres, Poulet aux prunes (2011), puis The Voices (2014), d'après un scénario de Michael R. Perry, et Radioactive (2019), autour de la figure de Marie Curie, tiré de la BD Radioactive — Marie & Pierre Curie, l'histoire de deux forces invisibles : la radioactivité et l'amour de Lauren Redniss (traduit par Carine Chichereau, Fleuve Éditions).

Elle siège à l'Académie des beaux-arts, dans la section cinéma et audiovisuel, et a dessiné pour les Jeux olympiques 2024 une tapisserie, réalisée en trois ans par les artisans des manufactures nationales des Gobelins et de Beauvais.

