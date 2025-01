Les Ensablés - L'inconstante de Marie de Régnier

Jeune poétesse, elle publie ses premiers vers dans La revue des deux Mondes. L’Inconstante arrive très tôt. Publié en 1903, alors que Marie n’a que 27 ans, il s’agit d’un premier roman de suite salué par la critique et que les Éditions Bartillat ont la bonne idée de rééditer aujourd’hui (avec une préface très instructive de Marie de Laubier).

Mais il est vrai que Marie bénéficie du soutien de quelques amis, et pas des moindres, en la personne de Gide, de Proust ou de Valery. En 1917, Marie de Régnier (Gérard d’Houville toujours) obtiendra le premier prix de l’Académie française, et pour la première fois depuis sa création, attribué à une femme.

Il y a un peu de pose dans L’inconstante. La figure paternelle de Heredia, chef de file du mouvement du Parnasse, pèse sur le récit. Quelques formules, trop gracieuses au risque d’être ampoulées, sentent quelques fois l’artifice. Ainsi de cette description d’un souvenir d’enfance de Gillette, l’héroïne du roman, se remémorant sa nounou créole : « Et la grosse bouche lippue énumérait, après les baisers qu’elle avait reçus, les fruits et les légumes dont elle avait goûté l’exotique saveur : l’avocat, l’igname, la cassave, la banane, les grenadilles, les mangues, les limons, les pastèques, et les choux palmistes, dont on fait une prestigieuse et unique salade, car il faut abattre l’arbre aussi haut qu’un mât, pour la cueillir ! ».

Fort heureusement, tout n’est pas du même tonneau. Ce serait même l’inverse qui se produit, lorsque que, lorgnant davantage du côté d’une modernité incarnée plus tard par un Morand, le récit se fait plus dynamique, ramassé et urgent. En étant plus osé, il gagne en intérêt.

Gillette est une belle femme. De celles qui peuvent charmer pour obtenir. Mais Gilette est mieux que cela : elle est une très belle femme. Elle peut donc tout avoir sans jamais réclamer. Aussi Gillette veut tout. Bien que mariée, elle se sent absolument libre de prendre un amant. Bien qu’ayant un amant, Gillette trouve agréable d’en prendre un autre, ami du premier. Et le tout sans penser à mal. Ainsi s’opère autour de l’astre Gillette, une ronde de cour dont les hommes sont les satellites. Ainsi son mari, Robert Vernoy, qualifié de « résigné et admiratif » dont le plaisir devenu privilège est de poser à chaque sortie du couple un manteau d’hermine sur les épaules de sa femme volage.

Tentative désespérée de ne pas la laisser s’échapper ? Voire. Ainsi de Valentin, son amant, qui tombe vite sous son charme et se régale à loisir du spectacle érotique de cette maîtresse face au miroir se rhabillant. « Valentin croyait que dans une vie antérieure elle avait été une petite faunesse dansant la nuit avec les satyres, autour de clairières éclairées d’étoiles ».

Ainsi enfin de ce pauvre Michel de Nergy qui tombe fou amoureux de Gillette, mais qui se fait éconduire après avoir consommé le venin de l’amour : « il avait encore pâli, ses joues se creusaient, ses gestes nerveux se multipliaient, les lèvres se tendaient sur les dents. Elle le sentait malade, inquiet, malheureux même ; elle refoutait qu’il en fut guetté par quelques folies ».

L’Inconstante est un roman plus complexe qu’il n’y paraît. Bigarré, il endosse une sorte de vêtement à damier : un peu de maniérisme, beaucoup d’effets appliqués, un tempérament provocateur, mais outrageusement sentimental, des coutures romantiques, une façon qui affiche beaucoup d’esprit. Ne jamais lasser. Toujours plaire.

Seulement sous cette forme multiple qui cherche son unité, perce, plus dense, plus grave et plus tragique la volonté de témoigner d’un thème intransigeant : l’amour qui est un jeu peut se muer en drame. « Les deux enfants divins, le Désir et la Mort » comme l’écrit en exergue Marie de Régnier reprenant un vers de son père José Maria de Hérédia, sont les vrais sujets de ce roman dont la vie même est le modèle puisque Marie aura pour mari Henri de Régnier et pour amant Pierre Louÿs avant de céder aux avances de son ami Jean de Tinan qui mourra jeune, peut-être de désespoir pour elle. Non l’amour n’est pas un jeu.

Par Les ensablés

