Littératures de l'Imaginaire : Les Moutons Électriques, c'est fini  

L’année semblait pourtant commencer sous de bons auspices : « Un bilan des quatre derniers mois de 2023 s’avérait largement positif », assure l'éditeur. Mieux encore, un bilan prévisionnel sur trois ans semblait indiquer la rentabilité de l’entreprise. Mais une réalité s'est rapidement imposée : « Les retours enflèrent peu à peu, révélant que nos parutions de 2023 ne s’étaient pas vendues. »

Selon André-François Ruaud, la fantasy adulte, secteur clé de la maison, perdait du terrain face à l’essor de la « romantasy ». Malgré un virage amorcé vers la science-fiction et le fantastique, les ventes ont continué de chuter, et les initiatives pour redresser la barre ont échoué : « Prêts, subventions, nouveau site, nouveaux contrats… fort peu de ce qui était projeté se concrétisa. »

La fin d'une aventure



Il précise : « Ce fut celui de multiples négociations qui n’aboutirent jamais, de contrats longuement négociés qui n’arrivèrent pas. » À cela s’ajoutèrent des obstacles extérieurs : « Une subvention difficilement obtenue qui ne fut pas payée », une cyberattaque du site internet, et des retours, toujours : « En décembre, au lieu de vendre, les librairies continuaient à faire des retours », assure-t-il.

À l’été 2024, les premiers signes d’un effondrement irréversible sont apparus. Le dernier trimestre s’avéra tout aussi difficile... Début septembre, l’éditeur annonçait : « Faute de trésorerie, nous serions condamnés à fermer nos portes sous peu. Pour perdurer, nous sollicitons votre générosité. » Cette déclaration s’est accompagnée d’un appel aux dons via PayPal sur son blog, suivi, le 9 septembre, d’une campagne de financement participatif sur Ulule. Fixé à 3500 €, l’objectif minimum a été largement dépassé, atteignant 25.405 €.

Cette mobilisation a offert une lueur d’espoir pour la structure fondée et dirigée par André-François Ruaud, qui visait 30.000 € « pour payer nos auteurs ce mois-ci et honorer plusieurs factures ». Toutefois, contacté par ActuaLitté, l’éditeur dressait alors un constat plus alarmant, estimant les besoins réels entre 50.000 et 70.000 € pour maintenir l’activité dans les mois à venir.

Pour atteindre cet objectif, il avait notamment décidé de revendre les parts acquises en 2023 de la librairie du Basilic (Bordeaux) à l’autre actionnaire. Afin de réduire les frais internes de l’entreprise, qui compte deux salariées et un apprenti, il avait par ailleurs temporairement renoncé à son statut de salarié. Le recrutement de Maxime Gendron, initialement prévu pour renforcer le marketing et la gestion, avait aussi été suspendu.

Malgré le soutien des lecteurs, André-François Ruaud constate : « Ce Noël fut celui des petits achats et d’une affluence médiocre. » Il assure encore : « Jusqu’à la dernière seconde, nous nous accrochions encore à quelques espoirs. » Mais le couperet tomba : « S’il n’y a plus de ventes, s’il n’y a plus de marché, une maison d’édition ne peut continuer. »

Pour clore cette aventure, l’ensemble des archives des Moutons électriques partira dans un musée, la Maison d’Ailleurs, à Yverdon (Suisse). Le témoignage de vingt ans et six mois d’une maison d’édition.

Comment Les Moutons en sont arrivés là ?

Comment, malgré des ventes parfois impressionnantes, comme, entre autres, les 11.000 exemplaires du tome 1 du Chevalier aux épines de Jean-Philippe Jaworski, ou les 116.687 € récoltés sur Ulule, pour une édition de luxe, Les Moutons électriques se sont retrouvés au bord du dépôt de bilan, jusqu'à fermer boutique ?

« Nous ne nous sommes jamais remis du Covid », partageait il y a peu avec ActuaLitté André-François Ruaud. L’éditeur avait à cette époque contracté un Prêt Garanti par l’État (PGE), et réalisé un emprunt bancaire pour financer un projet de librairie en ligne, alourdissant fortement son endettement.

Selon un spécialiste contacté par ActuaLitté, « la pandémie a agi comme un catalyseur des problèmes existants », amplifiant les faiblesses structurelles pré-Covid. Le modèle économique des Moutons électriques a semblé reposer sur un fonds insuffisant, et une certaine dépendance au crowdfunding : « Le luxe d’un éditeur, c’est de pouvoir ne pas publier un livre », résumait un expert du secteur à ce sujet.

20 campagnes Ulule depuis 2015 pour les Moutons. André-François Ruaud défendait de son côté ce modèle : « Ces campagnes sont comme des subventions. Sans elles, certains livres n’auraient jamais vu le jour. »

La maison a par ailleurs connu de nombreuses difficultés avec ses distributeurs, aggravant leur situation financière. En 2019, les Moutons, avec Mnémos et ActuSF, avaient rejoint Média Diffusion pour relancer leur activité, après une première mésaventure, mais des perturbations logistiques dès 2021 ont causé des retards de livraison, des erreurs de facturation et des problèmes de représentation auprès des libraires.

Face à une situation critique, Les Moutons électriques envisageaient une reprise par Hachette, après une rencontre avec la n°3 du groupe en novembre 2023. André-François Ruaud avait exprimé auprès d'ActuaLitté un épuisement lié à l’indépendance : « Cela fait vingt ans que c'est difficile, dix ans que c’est très difficile, et cinq ans que c’est un véritable cauchemar. » Finalement, pas de rachat, et quid du futur de la locomotive des Moutons, Jean-Philippe Jaworski ?

Crédits photo : Dan Hamill (Pexels)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com