Les voix des femmes ukrainiennes face à l’invasion russe

Ces récits abordent des thèmes profonds et variés : la préservation de leur féminité malgré les épreuves, la haine envers l’ennemi russe, les trahisons au sein de leurs cercles proches, le soutien aux soldats blessés, ou encore le sauvetage d’animaux. Alternant tragédie, cynisme et humour, l’autrice ukrainienne reconnue et primée donne une voix poignante à ces vies bouleversées.

Une lecture puissante et nécessaire, où la guerre révèle autant la vulnérabilité que la résilience. Comme elle l’écrit avec une lucidité déchirante : « Mais la femme qui a toujours eu peur de mourir ainsi, sans culotte, nue, les cheveux mouillés et les jambes non rasées, n'en avait cure. Parce qu'elle n'avait plus peur de rien. »

Les éditions Des Femmes nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née en 1982 dans l’oblast de Kharkiv, en Ukraine, Yuliia Iliukha est une poétesse, écrivaine et journaliste de renom. Auteur de plusieurs ouvrages pour adultes et enfants, ses poèmes et récits en prose ont été traduits dans de nombreuses langues et publiés dans des revues nationales et internationales. Elle a reçu de prestigieuses distinctions, parmi lesquelles le Prix littéraire international ukrainien-allemand Oles-Hontchar, le Prix littéraire international Coronation of the Word et le Prix Smoloskyp.

Par Clotilde Martin

