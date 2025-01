À Nantes, Atlantide 2025 célèbre la puissance des imaginaires

Romans, poésies, essais, autofictions... Cette année encore, le festival Atlantide célèbre la diversité des genres littéraires. Pour sa 13ᵉ édition, près de 60 auteurs et autrices convergeront à Nantes du 6 au 9 mars. Parmi eux, Miguel Bonnefoy, auréolé du Grand Prix du Roman de l’Académie française et du Prix Femina 2024, Shane Haddad, dont les romans capturent les tensions de la jeunesse contemporaine, ou encore Vera Bogdanova, autrice du best-seller russe Saison toxique pour les fœtus (trad. Laurence Foulon, Actes Sud).

Édouard Louis, Justine Augier, Ananda Devi, Nancy Huston, Lucy Mushita et Aravind Jayan rejoindront également cette constellation d’écrivains pour des rencontres, lectures et ateliers. Ces derniers « donnent à voir notre monde, les sociétés qui l’habitent, le préservent, l’abîment ou le subliment », rappelle le festival dans un communiqué.

Une réflexion au cœur des enjeux contemporains

Parmi les thématiques phares de l’année, les lecteurs retrouveront « la liberté des expressions et des imaginaires, à l’image d’une littérature-monde vivante et attrayante », qui reflète l’esprit de l’évènement.

Et, comme les 12 années précédentes, le festival s’attache à réfléchir autour de sujets contemporains : « Déambuler dans les marges de nos organisations sociales, vivre l’amour dans nos sociétés mondialisées, invoquer la magie ou s’inventer une identité pour échapper aux affres du réel, puiser dans l’Histoire de l’inspiration pour aller de l’avant... autant de sujets politiques et sociétaux qui traversent les romans, poésies, essais et récits des auteurs et autrices invité·es à croiser leurs regards sensibles et intimes sur le monde qui nous entoure ».

Photographie de l'édition 2024 / © michael meniane

Justine Augier, Emmanuelle Hutin, Édouard Louis animeront ainsi une conversation autour d’une même question : L’écriture peut-elle guérir les blessures ? Que ce soit dans le roman documentaire, dans l’autofiction ou dans le militantisme, l’acte d’écrire « porte en lui une force de résistance, de réparation ; il amplifie la voix de celles et ceux qu’on écoute peu et permet à tous les récits (d’identité, politiques…) de trouver leur ancrage dans le réel », expliquent les équipes d’Atlantide.

D’autres aborderont des sujets plus engagés, comme Bernardo Carvalho, Rokhaya Diallo et Wu Ming 2, qui s’interrogeront sur le rôle de l’écriture face à la montée des extrêmes. Une soirée contre la censure, en partenariat avec le PEN Club français, mettra en lumière les œuvres interdites, lues par des autrices exilées comme Chahla Chafiq et Somaia Ramish, témoins des répressions en Iran et en Afghanistan.

Un festival ouvert à tous les publics

Le public scolaire ne sera pas en reste, grâce à une série d’évènements organisés tout au long du festival en faveur des classes de la primaire à la 3e. De même pour les professionnels du livre, qui profiteront d’une journée consacrée au rôle des modérateurs et modératrices dans les rencontres littéraires, le 6 mars 2025.

Dans une ambiance conviviale, le public sera invité à rencontrer les auteurs dans divers lieux de Nantes, notamment au Lieu Unique, cœur névralgique de l’évènement. Avec cette nouvelle édition, Atlantide continue d’explorer les liens entre littérature et société, entre mots et engagement.

Pour plus de détails sur la programmation du festival, cliquez ici.

Crédits image : © Michael Meniane-Lensman Studio

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com